ZAGG Pro Keys und Pro Stylus: iPad-Utensilien für stressfreies Arbeiten

Ob in der Schule oder Uni, im Büro oder unterwegs: Ein leistungsstarkes iPad ist ein handlicher Begleiter, der sich mit funktionalem Zubehör zum vollwertigen Arbeitsgerät upgraden lässt. Der uns wohlbekannte Hersteller ZAGG hat dazu nun das Pro Keys, eine drahtlose Tastatur mit einem abnehmbaren, verstellbaren Gehäuse, sowie den Pro Stylus, einen smarten Eingabestift, veröffentlicht.

Pro Keys – Funktionalität trifft Flexibilität

Die drahtlose Tastatur mit der integrierten Hülle verwandelt das iPad in eine leichte tragbare Workstation. Das neue Pro Tastatur-Design sorgt für saubere Anschläge und ein einwandfreies Tippen – dank der Hintergrundbeleuchtung in sieben verschiedenen Farben auch bei Dunkelheit. Die Hülle verfügt über einen verstellbaren Ständer, Lautsprecheranschlüsse an der Frontseite sowie einen Halter für den Pencil. Die Außenhaut aus robustem Polycarbonat mit gummierten Kanten und Tastenabdeckungen schützt das iPad vor Stürzen aus bis zu zwei Metern Höhe. Tastatur und Hülle lassen sich leicht abnehmen.

Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit zum Multi-Geräte-Pairing. So können Nutzer und Nutzerinnen beim Arbeiten zwischen Tablet und Smartphone wechseln. Die Schlaf-/Wachfunktion schont den Akku und spart zusätzlich Energie. Pro Keys ist passend für Apple iPad in den Formaten 10,2″, 10,9″, 11″ und 12,9″ erhältlich – wahlweise mit und ohne integriertes Bluetooth-Trackpad sowie in den dezenten Farben Black/Gray und Charcoal. Das ZAGG Pro Keys für das iPad kostet je nach Displaygröße von 114,99 bis 129,99 Euro ohne Trackpad, mit Trackpad von 159,99 bis 229,99 Euro.

Pro Stylus – Kreatives Arbeiten leicht gemacht

Die clevere Ergänzung zum ZAGG Pro Keys ist der Pro Stylus. Damit wird das iPad noch produktiver nutzbar. So können User mit dem Stift präzise und schnell Notizen machen, skizzieren, streichen, Dokumente markieren und vieles mehr. Mit einer kapazitiven Back-End-Spitze für schnelles und einfaches Scrollen und einer aktiven Spitze für weiche, klare Striche sorgt der ZAGG Pro Stylus für hohen Bedienkomfort sowie sauberes Schreiben und Zeichnen. Durch eine Neigungserkennung können dicke oder dünne Linien erzeugt werden. Der Stift verbindet sich beim Einschalten automatisch und ist kompatibel mit allen Anwendungen, die den Apple Pencil unterstützen.

Die Palm-Rejection-Technologie sorgt dafür, dass Eingaben nur dann akzeptiert werden, wenn der Stift aktiv am Bildschirm in Gebrauch ist. Ein langlebiger Akku, kurze Ladezeiten und Typ-C-Charging mit dem mitgelieferten Ladekabel sorgen dafür, dass der Stift jederzeit schnell einsatzbereit ist. Zudem bietet der Pro Stylus eine auswechselbare Spitze und die magnetische Verankerung zur einfachen Aufbewahrung. Der ZAGG Pro Stylus ist ab sofort für 79,99 Euro erhältlich.

Sowohl das ZAGG Pro Keys als auch der Pro Stylus sind auf der EU-Website von ZAGG erhältlich und können bei kostenlosem Versand bestellt werden.