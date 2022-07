The Almost Gone: Puzzle-Abenteuer ist auf kleine 99 Cent reduziert

Könnt ihr euch für ungewöhnliche Puzzle-Spiele und narrative Abenteuer begeistern? Dann solltet ihr jetzt weiterlesen, denn mit The Almost Gone (App Store-Link) gibt es ein interessantes Spiel im App Store, das gegenwärtig deutlich vergünstigt angeboten wird. Sonst kostet The Almost Gone 3,99 Euro, derzeit fallen hingegen nur kleine 99 Cent für das Puzzle-Abenteuer an.

Für die Installation von The Almost Gone wird neben 333 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer benötigt. Das Premium-Spiel verfügt über eine komplette deutsche Lokalisierung in guter Qualität, eine Sprachausgabe per Ton gibt es nicht. Und auch was genau passiert ist, ist zu Beginn der Geschichte nicht ganz klar. Aber genau das gilt es herauszufinden.

„Komme dieser fesselnden Geschichte auf die Spur, indem du Gegenstände und Erinnerungen enthüllst, und entschlüssele die Hinweise, um mehr von der Geschichte und ihren Geheimnissen zu erfahren. Vom eigenen Zuhause über unheimliche, verlassene Straßen, schöne Wohnblöcke bis hin zu verwaisten Krankenhäusern musst du forensisch nach Hinweisen und dem Weg vorwärts suchen. Jede neue Enthüllung bringt dich dem Verstehen und den Menschen und Orten, die dich in deinem allzu kurzen Leben umgaben, einen Schritt näher.“

Spielerisch ist The Almost Gone ziemlich interessant aufgebaut. Man bewegt sich per Wischgeste durch einzelne Räume, in denen man diverse Gegenstände näher beleuchten und versteckte Objekte finden kann. Immer wieder muss man verschiedene Informationen miteinander kombinieren, um am Ende kleine Rätsel zu lösen.

Der Schwierigkeitsgrad ist dabei durchschnittlich, The Almost Gone hat aber auch gar nicht den Anspruch, ein unglaublich schwieriges Spiel zu sein. Es soll dem Spieler viel mehr dabei helfen, am Ende eines anstrengenden Tages auf andere Gedanken zu kommen. Wenn ihr noch weitere Eindrücke zu The Almost Gone benötigt, sei euch abschließend der YouTube-Trailer zum Spiel empfohlen.