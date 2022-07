Evernote: Update auf Version 10.36 bringt neues Favoriten-Widget mit

Wer im Alltag das Chaos von Notizen, Artikeln, Rezepten, ToDo-Listen und mehr überblicken will, findet seit einigen Jahren die App Evernote (App Store-Link) im deutschen App Store. In der Basisversion ist Evernote kostenlos und kann ab iOS 13.2 sowie bei 221 MB an freiem Speicherplatz auf die entsprechenden Geräte heruntergeladen werden. Neben einer Webversion findet sich im Mac App Store auch noch eine Variante für macOS. Die grundlegende Nutzung mit Synchronisation für bis zu zwei Geräte ist gratis, Premium-Abonnements mit 10 GB Uploads/Monat, Offline-Zugriff und die Nutzung auf beliebig vielen integrierten Geräten sind ab 6,99 Euro/Monat zu haben.

Evernote hilft beispielsweise beim Organisieren von Projekten, indem Notizen mit Links, Checklisten, Tabellen, Anhängen und Audioaufnahmen erstellt werden können. Auch das Durchsuchen von handgeschriebenen Notizen ist möglich, ebenso wie das Einbinden von Fotos und das Einrichten von Erinnerungen. Dank zahlreicher Erweiterungen von Dritt-Apps lassen sich viele Inhalte in Evernote sichern und teilen, darunter auch die bereits erwähnten Webartikel oder Dokumente. Auch Vorlagen für bestimmte Zwecke, Siri-Shortcuts, ein iCloud-Sync und ein Dark Mode sind mit an Bord.

Verbesserungen für User von Evernote Teams

Nachdem das Evernote-Team Anfang Juni dieses Jahres bereits ein Update veröffentlicht hat, mit dem Homescreen-Widgets erstmals eingeführt wurden, hält man nun mit einer erneuten Aktualisierung weitere Verbesserungen bereit. So gibt es Neuigkeiten für Nutzer und Nutzerinnen von Evernote Teams: Sie können nun im Suchfeld und im Widget für gefilterte Notizen nach Stapeln filtern.

Wer sich für die im Juni veröffentlichten Widgets von Evernote begeistern kann, wird es zudem freuen zu hören, dass das Entwicklerteam nun ein weiteres Widget für den Homescreen mit Version 10.36 auf den Weg gebracht hat. Es gibt ab sofort ein Favoriten-Widget: „Dank einer Liste deiner Evernote-Favoriten gelangst du direkt vom Startbildschirm deines Geräts aus noch schneller zu deinen bevorzugten Notizen“, heißt es im Changelog der App. Das Update auf v10.36 ist ab sofort kostenlos im deutschen App Store zu haben.