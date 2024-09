Zendure Balkonkraftwerke jetzt mit Everhome Ecotracker kompatibel

Seit diesem Jahr gibt es bei Balkonkraftwerken mit Speicher ein großes Thema: Die Anpassung der Ausgangsleistung an den Hausverbraucht. Mittlerweile sind alle drei großen Anbieter, namentlich Anker, EcoFlow und Zendure, mit den Stromsensoren von Shelly kompatibel. Diese dürfen offiziell aber nur von einer Fachkraft installiert werden. Wer sich diese Kosten sparen möchte, kann jetzt zu einer weiteren Alternative greifen.

Mit dem jüngsten Update ist Zendure kompatibel mit dem Everhome Ecotracker. Dabei handelt es sich um eine kleine, magnetische Erweiterung für digitale Stromzähler, die den aktuellen Hausverbrauch auslesen und an das Balkonkraftwerk übermitteln kann. So kann die Ausgangsleistung innerhalb weniger Sekunden an den aktuellen Bedarf angepasst werden.

Für den Everhome Ecotracker benötigt ihr einen kompatiblen Stromzähler, aktuell werden vom Hersteller 126 verschiedene Geräte gelistet. Zudem sind in der Nähe des Zählers eine Steckdose und WLAN-Empfang notwendig, um den Everhome Ecotracker nutzen zu können.

Zum Start ist das Drittanbieter-Zubehör ausschließlich mit dem neuen Hyper 2000 kompatibel. Falls ihr einen Zendure Solarflow im Einsatz habt, ist noch ein wenig Geduld gefragt, hier wird die Funktion mit einem späteren Update nachgereicht.