Zendure Solarflow: Speicher für Balkonkraftwerke im Angebot

Eigentlich wollte ich das Zendure Solarflow schon längst für euch getestet haben. Einige Kommunikationsprobleme im Hintergrund haben mir aber ein wenig die Lust geraubt. Die grundlegende Idee des Systems finde ich aber weiterhin sehr spannend – und aktuell bekommt ihr die Produkte nicht nur zum Sonderpreis, sondern auch mit schneller Lieferung.

Das sind die Preise von Zendure SolarFlow

Über seine eigene Webseite und auch über Amazon bietet Zendure seinen für den Betrieb notwendigen PV-Hub zusammen mit ein bis vier Speichermodulen an. Jedes Modul bietet dabei knapp 1 Kilowattstunde Kapazität.

SolarFlow PV-Hub + 1 Akku für 1.176 Euro

SolarFlow PV-Hub + 2 Akkus für 1.680 Euro

SolarFlow PV-Hub + 3 Akkus für 2.184 Euro

SolarFlow PV-Hub + 4 Akkus für 2.688 Euro

alle Pakete im Überblick

Das Funktionsprinzip der Speicherlösung

Normalerweise speist ein Balkonkraftwerk sämtliche gewonnene Energie direkt in das Hausnetz ein. Ist der Strombedarf geringer als der Stromverbrauch, wird der Überschuss an den Netzbetreiber verschenkt. Genau das will Zendure mit SolarFlow verhindern.

In der App stellt man die Grundlast ein, die an den bestehenden Wechselrichter abgegeben werden soll. Die überschüssige Energie wird in den Akkus gespeichert und kann später, wenn die Sonne untergeht, eingespeist werden.

In naher Zukunft will Zendure auch kleine Smart Plugs anbieten, dank denen kurzzeitig mehr Energie freigegeben werden kann, wenn das angeschlossene Gerät Bedarf hat. Beispielsweise der nur zeitweise genutzte Fernseher oder der Kühlschrank mit dem schwankenden Strombedarf.

Ein drittes Solarmodul kann verwendet werden

Normalerweise nutzen Balkonkraftwerke und die Mikro-Wechselrichter ja zwei Solarmodule. Diese zwei bestehenden Solarmodule können direkt am PV-Hub von Zendure angeschlossen werden. Von dort aus führt dann ein Kabelpaar zum Wechselrichter, bei dem ein Anschluss frei bleibt. Dort könnte man theoretisch ein drittes Solarmodul anschließen, um die Leistung des Balkonkraftwerks zu erhöhen. Die komplette Installation von Zendure kann übrigens im Außenbereich eingesetzt werden.