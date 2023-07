Slay the Spire+: Beliebtes Stragtespiel jetzt bei Apple Arcade verfügbar

Slay the Spire ist 2019 gestartet und kann jetzt auch ohne Werbung und In-App-Käufe über Apple Arcade geladen und gespielt werden. Bei Slay the Spire+ (App Store-Link) handelt sich um ein kartenbasiertes Strategiespiel. Der Download ist 907,6 MB groß und in deutscher Sprache erhältlich.

In rundenbasierten Kämpfen gilt es die Gegner zu eliminieren. Dafür stehen euch Spielkarten zur Verfügung, mit denen ihr Aktionen ausführen könnt. Das können Angriffskarten, aber auch Verteidigungskarten sein. Die Kombination ist relevant, zudem werden immer weitere Karten und Extras eingeführt. Gut: Alles wird erklärt, das Spiel begleitet euch am Anfang, um den Einsteig möglichst einfach zu gestalten.

Features von Slay the Spire+