4 Silikon AirTag-Anhänger von Syncwire für nur 8,32 Euro

Falls ihr noch Anhänger für eure AirTags sucht, gibt es heute wieder die Silikon-Anhänger von Syncwire im Angebot. Schon der letzte Deal ist bei euch gut angekommen, heute könnt ihr wieder für nur 8,32 Euro statt 13,87 Euro zuschlagen, wenn ihr den Gutschein WRQJFQRH im Warenkorb nutzt.

Insgesamt gibt es vier Anhänger, zwei in Schwarz und zwei in Mintgrün. Gefertigt sind die Anhänger aus TPU, anbringen könnt ihr diese über einen kleinen Ring zum Beispiel am Schlüsselbund. Das Material ist kratzfest und wasserabweisend. Bei 120 Bewertungen gibt es bei Amazon 4,4 von 5 Sterne. Falls ihr schon beim letzten Deal zugeschlagen habt: Wie zufrieden seid ihr mit den Anhängern?

Als etwas teurere Alternative können wir auch die minimalistischen Anhänger von Stouchi empfehlen. Hier kostet das 4er Set aktuell 13,99 Euro.

99 Bewertungen Syncwire 4 Stück Silikon Schutzhülle für AirTag,Anhänger kompatibel mit AirTag... 【Perfekte Verträglichkeit】 - Syncwire AirTag-Hülle ist kompatibel mit dem neuen Apple AirTag 2021. Die Schutzhülle liegt eng an Ihrem AirTag an und fixiert leicht die Position des Airtag.

【Einfache Installation】 - Sie können die Syncwire Änhänger für Airtag einfach installieren. Der silberne Ring aus Aluminiumlegierung ist eine Schnalle, damit Sie die leicht öffnen/schleißen...