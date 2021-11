Adidas stellt drei neue True Wireless-In-Ear-Kopfhörer vor

Normalerweise kennt man das deutsche Unternehmen Adidas vor allem für Sportschuhe und -bekleidung. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich der Konzern jedoch auch in neue Bereiche vorgewagt und bietet Produkte abseits des Kleidungs-Segments an. Vor einiger Zeit gab es sogar Adidas-Schutzhüllen für iPhones und Co., und nun wartet man mit gleich drei In-Ear-Kopfhörer-Modellen auf. Diese sind natürlich nicht nur für sportliche Aktivitäten gedacht, sondern lassen sich auch im Alltag nutzen.

Namentlich werden die drei Modelle als Adidas Z.N.E. 01 ANC, Adidas Z.N.E. 01 und Adidas FWD-02 SPORT bezeichnet. Letzteres Exemplar lässt sich ab sofort auf der Website von Adidas zum Preis von 169,99 Euro vorbestellen, die Auslieferung soll dann noch in diesem Monat erfolgen. Die beiden erstgenannten Modelle können schon jetzt im Adidas-Webshop erworben werden: Der Z.N.E. 01 ist für 99 Euro zu haben, das Exemplar Z.N.E. 01 ANC mit integrierter aktiver Geräuschunterdrückung kostet 189 Euro.

Der kabellose Adidas Z.N.E. 01-Kopfhörer ist aufgrund seiner Konstruktion „für einen aktiven Lifestyle designt“, so der Hersteller. Sie sind schweißresistent und spritzwasserfest nach IPX4, „so dass du dich auch bei Regenwetter oder harten Workouts im Gym zu 100 Prozent auf sie verlassen kannst.“ Eine Akkuladung reicht für eine fünfstündige Nutzung, mit dem Ladecase sollen 20 Stunden Wiedergabezeit ermöglicht werden. Aufgeladen werden können sie per USB-C-Kabel oder kabellos über Qi. Ein zusätzlicher Eco-Lademodus will darüber hinaus die Lebensdauer der Kopfhörer verbessern, zudem gibt es 12 mm-Treiber, Bluetooth 5.2 und zwei Mikrofone für Anrufe.

Adidas FWD-02 SPORT richtet sich speziell an Läufer und Läuferinnen

Der Adidas Z.N.E. 01 ANC unterscheidet sich designtechnisch minimal vom oben beschriebenen Exemplar ohne ANC, kommt aber mit IPX5-Zertifizierung daher. Aufgrund der aktiven Geräuschunterdrückung summiert sich die Akkulaufzeit hier nur auf 4,5 Stunden mit einer Ladung und 15,5 Stunden Wiedergabezeit über das Ladecase. Im ANC-Modus kann zwischen aktivem Noise Cancelling und einem Transparenzmodus zum Mithören von Umgebungsgeräuschen ausgewählt werden. Ohne aktiviertes ANC kommt man auf 6 Stunden Akkulaufzeit bzw. 26 Stunden mit dem Ladecase. Auch hier gibt es neben den vier ANC-Mikrofonen zwei weitere für Anrufe sowie Bluetooth 5.2.

Ohne kleine Stäbchen, dafür aber inklusive verschiedener Ear Wings aus Silikon, kommt der Adidas FWD-02 SPORT daher, der vor allem an Läufer und Läuferinnen richtet. „Die Kopfhörer sind schweißresistent, mit Handschuhen bedienbar und kommen mit einer reaktionsfreudigen, intuitiven Steuerung“, so der Hersteller zur Neuerscheinung. Neben IPX5-Zertifizierung wird auch ein Achtsamkeitsmodus bereitgestellt, um Umgebungsgeräusche hören zu können, zudem sorgt eine kompakte Ladebox für eine gute Durchlüftung der Kopfhörer. Pro Akkuladung hält das Modell 6 Stunden lang durch, mit dem Ladecase kommt man auf 19 Stunden. 6 mm-Treiber, Bluetooth 5.2, vier Mikrofone, vier Ohraufsätze und fünf Paar Earwings sind ebenfalls mit an Bord. Auf der Produktseite der Adidas FWD-02 SPORT kann man sich registrieren, um bei Verfügbarkeit der In-Ears benachrichtigt zu werden.

Fotos: Adidas.