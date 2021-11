Mark Gurman: Mixed Reality-Device von Apple frühestens im Jahr 2022

Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman sorgt mit seinem wöchentlichen „Power On“-Tech-Newsletter sowohl für informative Zusammenfassungen als auch interessante Thesen und Gerüchte aus der Welt der großen Tech-Konzerne. In der neuesten Ausgabe spricht Gurman unter anderem auch über die schon lange bestehenden Gerüchte zu einem Mixed Reality-Gerät von Apple, das es möglicherweise schon im kommenden Jahr in den Handel schaffen könnte. Im Newsletter heißt es dazu,

Einige frühere Gerüchte bescheinigten dem Mixed Reality-Set von Apple bereits einen möglichen Verkaufspreis von etwa 3.000 USD, so dass Gurmans Aussage, das Produkt sei „teuer“, durchaus Bestand haben könnte. Mit den jüngst veröffentlichten leistungsfähigen M1 Pro- und M1 Max-Chips aus eigenem Hause könnte Apple erstmals die Rechenpower mit Mixed Reality-Features kombinieren.

Fraglich bleibt laut Mark Gurman allerdings weiter, ob Apple das Headset auch für Spiele nutzen könnte, oder ob es bei reinen Augmented Reality-Anwendungen bleiben wird. Mit den neuen Prozessoren stünden einige der leistungsfähigsten Chips zur Verfügung, zudem hinkt Apple im Spiele-Bereich trotz Apple Arcade und seinem wachsenden Portfolio nach wie vor der Konkurrenz von Sony, Microsoft und Nintendo hinterher. Gurman führt dazu aus:

„Das erste Headset von Apple wird ein Mixed-Reality-Gerät sein. Das bedeutet, dass es sowohl AR- als auch VR-Funktionen haben wird. Während Spiele in beiden Umgebungen möglich sind, ist Virtual Reality das, was man für Hochleistungsspiele mit erstklassiger Grafik braucht. Das ist es, was Apple mit seinem ersten Headset anstrebt: Ein Mixed-Reality-Erlebnis, das Spiele in hochwertiger virtueller Realität mit schnellen Chips und High-End-Displays verarbeiten kann.“