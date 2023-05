Anker 737 MagGo Charger ausprobiert: 3-in-1 Ladestation enttäuscht mit zu viel Plastik

Als Apple-Fan, Apple-Blogger und Technik-Begeisterter habe ich mich über die Ankündigung der 3-in-1 Ladestation „Anker 737 MagGo Charger“ (Amazon-Link) sehr gefreut. Hier lassen sich das iPhone mit echten 15 Watt MagSafe, die Apple Watch (ohne Schnelllademodus) und zusätzlich die AirPods aufladen. Im Lieferumfang ist alles mit dabei, auch ein passendes 30 Watt Netzteil sowie ein USB-C Kabel. Kostenpunkt: 149,99 Euro.

Und die Ladestation erfüllt ihre Aufgabe mit Bravur: Das iPhone wird magnetisch gehalten und schnell aufgeladen, die Apple Watch wird auf das integrierte Dock gelegt und mit Strom versorgt. Die AirPods könnt ihr unterhalb ablegen, wobei ein kleiner gummierter Kreis dafür sorgt, dass die AirPods nicht verrutschen und zuverlässig aufgeladen werden.

Enttäuscht bin ich hingegen von der Materialauswahl. Die Station ist mit 385 Gramm schwer genug, um das iPhone ohne Probleme wieder abzunehmen, allerdings besteht die ganze Ummantelung der Station aus Plastik. Das finde ich bei diesem Preis dann doch etwas schwach, zudem sind die Nähte an den drei Kanten der dreieckigen Ladestation optisch kein Highlight.

Beim neuen Anker 737 MagGo Charger habe ich gemischte Gefühle. Die technischen Daten sind top, das Design an sich gefällt mir. Die Auswahl von Kunststoff ist generell nicht schlecht, bei diesem Preis wirkt die Station so aber etwas zu billig. Gut ist die Tatsache, dass ein Netzteil und Kabel beiliegt, wobei es hier ein 30 Watt Netzteil mit US-Stecker und DE-Adapter gibt. Das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil werten: Wer mal in den USA unterwegs ist, kann den Adapter einfach abnehmen und so das Netzteil nutzen, wer die Station ohnehin nur Zuhause betreibt, könnte sich an der Stecker-Lösung stören. Steckt das Netzteil aber einmal in der Steckdose, sieht man davon sowieso nicht mehr viel.

Eine 3-in-1 Ladestation mit echtem MagSafe kostet aufgrund von Zertifizierungen generell schon mehr. Eine Schnellladefunktion für die Apple Watch wäre schön gewesen. Wer sich an der Materialauswahl nicht stört, bekommt eine schöne und zuverlässige Station geboten. Bei dem Preis gibt es am Markt aber meiner Meinung nach schönere Lösungen. Hier sei zum Beispiel die neue Zens 4-in-1 Ladestation mit echtem MagSafe zu nennen, deutlich günstiger wird es bei der ESR 3-in-1 Ladestation ohne echtes MagSafe für nur 90 Euro. Als Dauerbrenner ist natürlich auch weiterhin die Belkin 3-in-1 MagSafe Station eine Empfehlung.