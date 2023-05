pCloud Familientag: Family-Lifetime Lizenzen mit 2 und 10 TB im Angebot

Anzeige. Der ein oder andere von euch ist sicherlich schon einmal über pCloud gestolpert. In der Vergangenheit haben wir schon mehrfach über den sicheren Online-Speicher zum Einmalpreis berichtet. Und euer Feedback zeigt, dass Cloud-Speicher ohne Abonnement gefragt ist und wir haben schon zahlreiche Stimmen gehört, die, wie wir auch, mit pCloud sehr zufrieden sind.

Zum Tag der Familie bietet pCloud passend dazu die Family-Lifetime Lizenzen günstiger an. Das Angebot ist bis zum 19. Mai 2023 gültig und ihr könnt zwischen dem Tarif mit 2 TB und 10 TB Speicherplatz wählen. Folgende Preise gelten:

pCloud Family 2 TB : Regulär für 1700 Euro, reduziert für 595 Euro, aktuell für nur 399 Euro (zum Angebot)

: Regulär für 1700 Euro, reduziert für 595 Euro, aktuell für nur Euro (zum Angebot) pCloud Family 10 TB: Regulär für 7600 Euro, reduziert für 1499 Euro, aktuell für nur 1049 Euro (zum Angebot)

Das klingt nach viel Geld und hier muss man auf einmal auch viel Geld investieren. Allerdings sollte man im Hinterkopf haben, dass es sich um einen Einmalkauf handelt und später keine laufenden Kosten mehr anfallen. Bei einem Abo-Cloud-Service ist man zum Start definitiv günstiger, auf Dauer zahlt man allerdings mehr.

Der Vorteil des Family-Plans: Der Cloud-Speicher kann von bis zu 5 Personen genutzt werden. Jeder Nutzer und jede Nutzerin kann dabei nur auf die eigenen Dateien und Dokumente zugreifen, maximal stehen insgesamt aber nur 2 beziehungsweise 10 TB für alle bereit. Der Admin kann dabei bestimmen, wie viel Speicherplatz pro Person freigegeben werden soll.

Die Funktionen von pCloud

Zusammenarbeit

Freigegebene Links und Dateianfragen

Benutzer zu freigegebenen Ordnern einladen

Detaillierte Statistiken für eure Links erhalten

Personalisiere freigegebenen Links

Sicherheit

TLS/SSL-Kanalschutz

256-bit-AES-Verschlüsselung für alle Dateien

5 Dateikopien auf verschiedenen Servern

Option für eine zusätzliche Verschlüsselungsschicht

Zugriff und Synchronisierung

Automatisches Hochladen direkt von einer Kamera

HDD-Erweiterung durch pCloud Drive

Selektiver Offline-Zugriff

Automatische Synchronisierung über mehrere Geräte

Medien und Nutzbarkeit

Eingebauter Video-Player

Videostreaming

Eingebauter Audio-Player mit Playlisten

Unbegrenzte Dateigröße und Geschwindigkeit

Dateiverwaltung

Dateiversionierung

Datenwiederherstellung

Remote-Hochladen

Online-Dokumentenvorschau

Konto-Rewind

Backups von

Dropbox

Facebook

OneDrive

Google Drive

Google Photos

Daten liegen auf Servern in der EU

Im Gegensatz zu vielen anderen Cloud-Anbietern wandern eure Daten und Dokumente nicht über den großen Teich. Das Rechenzentrum steht in Luxemburg, eure Daten bleiben also innerhalb der EU. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und hält sich an die vor Ort geltenden Gesetze. Vor allem beim Datenschutz sind die schweizerischen Richtlinien besonders streng, wodurch der gesamte pCloud-Dienst automatisch auch DSGVO-konform ist.

Der Zugriff auf die eigenen Daten kann von überall aus erfolgen. Zuhause am Rechner oder auch unterwegs am Smartphone. Für alle gängigen Systeme stehen funktionale Apps zum Download bereit, zudem gibt es auch einen Web-Zugriff. Da es hier kein Upload-Limit gibt, könnt ihr auch besonders große Dateien hochladen. Die Geschwindigkeiten sind sehr gut, oftmals aber auch abhängig von der eigenen Internetleitung. Ihr könnt eure Ordner dank einer leistungsstarken Suche durchstöbern, Filteroptionen anwenden, Freigaben einrichten, einen Passwortschutz aktivieren und vieles mehr.

pCloud ist seit 2013 am Markt

pCloud ist seit 2013 aktiv und hat somit 2023 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Derzeit gibt es über 16 Millionen pCloud Nutzer und Nutzerinnen, Tendenz steigend. Beachten sollte man dennoch, dass eine Lifetime-Lizenz immer nur solange Gültigkeit besitzt, wie auch das Unternehmen Bestand hat. Aber die Zahlen und die Beständigkeit zeigen: pCloud funktioniert und das Geschäftmodell geht auf.

Angebot nutzen

pCloud Family 2 TB : Regulär für 1700 Euro, reduziert für 595 Euro, aktuell für nur 399 Euro (zum Angebot)

: Regulär für 1700 Euro, reduziert für 595 Euro, aktuell für nur 399 Euro (zum Angebot) pCloud Family 10 TB: Regulär für 7600 Euro, reduziert für 1499 Euro, aktuell für nur 1049 Euro (zum Angebot)