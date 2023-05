DuoCycle: Praktischer Radcomputer unterstützt Apple Watch und iPhone

Spätestens mit dem warmen und sommerlichen Wetter der letzten Tage schwingen sich wieder viele Menschen auf ihr Zweirad. Wer unterwegs bei Radtouren alle Daten wie Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Anstieg und Herzfrequenz mit der Apple Watch und dem iPhone tracken und übersichtlich dargestellt bekommen möchte, sollte definitiv einen Blick auf die kostenlose App DuoCycle (App Store-Link) von Patryk Pekala werfen.

DuoCyle bietet einen großen Vorteil gegenüber einem sportlichen Rad-Tracking auf der Apple Watch: Die Anwendung spiegelt das begonnene Fahrrad-Workout nämlich 1:1 auf das iPhone, so dass sich DuoCycle auch als praktischer Radcomputer am Lenker verwenden lässt. Rad-Trainings lassen sich zwar auch mittels Apples Fitness-App auf der Apple Watch durchführen, aber leider können die dort angezeigten Werte nicht auf das iPhone-Display gespiegelt werden.

Auch ich war kürzlich für meine Radtouren auf der Suche nach einer Anwendung, die mir vor allem einen übersichtlichen und gut ablesbaren Radcomputer auf dem iPhone sowie der Apple Watch zur Verfügung stellt. Nachdem ich einige Apps ausprobiert habe, darunter auch BikeTracker (App Store-Link), die sich auch für andere Sportarten eignet, bin ich aufgrund der guten Nutzbarkeit und Übersichtlichkeit bei DuoCycle geblieben.

Vom Entwickler Patryk Pekala in den deutschen App Store gebracht, benötigt DuoCycle rund 31 MB eures Speicherplatzes sowie iOS 12.2 oder neuer zur Installation. Die Anwendung lässt sich komplett kostenlos und ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos nutzen, und steht auch mitsamt einer deutschen Lokalisierung im App Store zum Download bereit.

Kompatibel mit Apple Health & Export per GPX möglich

Mit der Apple Watch-App von DuoCycle kann man Trainings aufzeichnen und sieht dabei all die interessanten Daten auf einen Blick: Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Höhenmeter und vieles mehr. Die Oberfläche wurde speziell auf Lesbarkeit ausgerichtet, so dass man alle nötigen Informationen auf einen Blick bekommt. Die Ansicht lässt sich sogar wechseln und anpassen, so dass man die für sich wichtigsten Informationen immer bestmöglich im Blick hat.

„Sobald Du Dein iPhone bei einer Ausfahrt mitnimmst, macht es DuoCycle zu einem zweiten Bildschirm. Du musst nicht länger auf Deine Apple Watch schauen, wenn Du trainierst, sondern hast alle Informationen auf einen Blick auf Deinem iPhone. Das ist nicht nur bequem, sondern erhöht auch die Verkehrssicherheit. Du kannst alle Daten, die Deine Apple Watch aufzeichnet, live auf Deinem iPhone sehen und sogar noch mehr. Die App zeigt Live-Graphen Deiner aufgezeichneten Daten, so dass Du sofort siehst, wo Dein Training bislang am schwersten und am schnellsten war. Und die Karte, welche Deine gefahrene Route aufzeichnet, stellt sicher, dass Du immer weißt, wo Du hinfährst und wo Du schon warst. Und selbstverständlich kannst Du Dein Training von hier aus pausieren oder beenden.“

Nach dem erfolgten Training werden die Aufzeichnungen in der App gespeichert und Gesamtwerte und -Statistiken wie Durchschnitts- und Maximalparameter ausgegeben. Darüber hinaus ist DuoCycle nahtlos kompatibel mit Apple Health, so dass sich bei absolvierten Trainings mit der App die Aktivitätsringe schließen lassen. Darüber hinaus können DuoCycle-Trainings als GPX-Datei exportiert und geteilt, oder auch direkt in der Fitness-App Strava hochgeladen werden.

Ein einziges Feature würde ich mir für DuoCycle noch wünschen – eine automatische Pausenfunktion, wenn die gefahrene Geschwindigkeit unter einen festgelegten km/h-Wert sinkt. Vielleicht reicht der Entwickler diese nützliche Option ja noch mit einem Update nach. Von den Nutzern und Nutzerinnen im App Store bekommt DuoCycle auf jeden Fall hervorragende Bewertungen: 4,9 Sterne bekommt die App im Durchschnitt spendiert. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der Entwickler-Website.