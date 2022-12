appgefahren Adventskalender: 1. Türchen mit Dyson

Heute ist der 1. Dezember und wir machen ganz offiziell mit dem echten 1. Türchen in unserem Adventskalender weiter. Im Mittelpunkt steht dabei ein Produkt, das mir seid Jahren im Haushalt hilft und schon irgendwie ans Herz gewachsen ist: Ein Staubsauger der britische Marke Dyson.

Konkret geht es um den Dyson V12 Detect Slim (Hersteller-Webseite), einen handlichen und leistungsstarken Akku-Staubsauger mit einer ganz besonderen Funktion. Mit einem Lichtstrahl werden selbst kleinste Staubpartikel auf dem Boden sichtbar gemacht, zudem wird beim Saugen gezählt, wie viele Partikel im Auffangbehälter landen. Natürlich nicht ganz ohne Grund: An besonders „staubigen“ Stellen im Haus kann der Dyson V12 Detect Slim seine Saugleistung automatisch erhöhen.

Dysons Slim Fluffy Düse mit Lichtstrahl hat mich begeistert

In meinem Alltag hat mir vor allem die Slim Fluffy Bodendüse für Hartböden besonders gut gefallen. Ich weiß nicht, wie Dyson es hinbekommt, aber an dieser Bürste bleiben keine langen Haare zurück. Und die gibt es in meinem Haushalt dank meiner Frau zu genüge. Bei anderen Staubsaugern, auch bei früheren Dyson-Modellen, musste ich alle paar Wochen die Düse reinigen – diese Aufgabe entfällt beim Dyson V12 Detect Slim quasi.

Und damit ihr für alle Fälle gerüstet seid, legen wir zum Staubsauger auch noch ein Tierhaar-Saug-Set mit bei. Mit einer speziellen Bürste könnt ihr lose Haare direkt von eurem Hund aufsaugen. Mutige Personen können diese Zusatz-Bürste natürlich auch gerne mit einer Katze oder anderen Haustieren ausprobieren. Nur zu klein sollten die Fellfreunde nicht sein – wir übernehmen keine Haftung für eingesaugte Kleintiere.

Die Lösung des 0. Türchens: Zum Start haben wir es euch allen leicht gemacht, denn im Bluestein-Türchen gab es keine falsche Antwort. Über eine Apple Watch Series 8 samt Bluestein-Zubehör darf sich Udo V. freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.