appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 22. Dezember (2 News)

Apple arbeitet an einem neuen iMac mit großem Bildschirm. Dieser soll auch in verschiedenen Farben erscheinen, genau wie der kleine iMac 24 Zoll. Aber müssen wir vielleicht auf die miniLED-Technik verzichten, von der bereits in der Gerüchteküche zu lesen war? Das jedenfalls behauptet ein neuer Bericht.