Satechi startet neuen Magnetic Wireless Car Charger

Ich bin ziemlich froh über meinen Skoda mit Wireless CarPlay, in den meisten Fällen bleibt das iPhone einfach ind er Jacken- oder Hosentasche, nur auf längere Strecken lege ich es in der Mittelkonsole ab, um es aufzuladen. Leider gibt es diese Möglichkeiten nicht in jedem Auto.

Wenn ihr eine Halterung für euer iPhone benötigt, dann hat Satechi jetzt ein neues Zubehör-Produkt für euch am Start: Den Magnetic Wireless Car Charger. Es handelt sich um eine magnetische Halterung, die euer iPhone auch aufladen kann.

Satechi Magnetic Wireless Car Charger soll auch auf holprigen Straßen halten

Wie genau der Magnetic Wireless Car Charger funktioniert, ist schnell erklärt: Die Halterung wird mit Hilfe einer Klammer an den Lamellen der Lüftung befestigt und per USB-C-Kabel mit dem nächsten Stromanschluss verbunden. Das iPhone selbst wird magnetisch an der Halterung angedockt, so müsst ihr nicht jedes Mal ein Kabel anschließen und dürft euch zudem über eine kompakte Halterung freuen.

Natürlich funktioniert das nur mit iPhones, die über die MagSafe-Technik verfügen, das sind alle 12er und 13er. Der Hersteller gibt an, dass der Magnetic Wireless Car Charger auch auf „holprigen Straßen fest an der Klimaanlage“ hält. Die Ladegeschwindigkeit ist wenig überraschend mit 7,5 Watt angegeben, das ist der Qi-Standard.

Die neue Autohalterung kann bereits bestellt werden, beispielsweise bei Amazon. Hier ist der Preis mit aktuell 44,99 Euro sogar immerhin 5 Euro niedriger als die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.