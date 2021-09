appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 24. September (2 News)

„The Spark ist eine Dokumentarserie von Apple, die die Entstehungsgeschichten einiger der größten Songs der Kultur und den kreativen Werdegang dahinter erforscht. In Episode eins folgen wir dem mexikanisch-amerikanischen Singer-Songwriter und visionären Indie-Künstler Cuco. Cuco erklärt uns, wie er einen Song von der ersten Note bis zum letzten Text zum Leben erweckt. Für Under the Sun hat er über ein Jahr gebraucht. Under the Sun ist eine Ode an Cucos Wurzeln und ein Song, der sich mit magischem Realismus beschäftigt.“