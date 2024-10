Apple bestätigt: iOS 18.2 mit ChatGPT kommt noch im Dezember

Seit gestern können wir iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 auf iPhone, iPad und Mac installieren, allerdings gibt es in Deutschland nur auf dem Mac Zugriff auf Apple Intelligence. Daran wird iOS 18.2 auch nichts ändern, denn Apple Intelligence kommt erst im April 2025 auf deutsche iPhones.

Doch wie Apple bestätigt hat, erscheint das nächste große Update für Apple Intelligence mit iOS 18.2. Darüber hinaus ist das Update auf macOS 15.2 für uns wichtiger, denn der AI-Funktionsumfang wird auch auf den Mac ausgebaut.

Neue Apple Intelligence Funktionen kommen im Dezember

Wie Apple in seiner Pressemitteilung bestätigt, wird Apple Intelligence um weitere Funktionen im Dezember ergänzt. Diese Funktionen sind dann vorerst in den USA und bei uns nur auf dem Mac zugänglich.

Genmoji : Emojis zu erstellen wird zu einem Kinderspiel, da man einfach eigene Emojis mit Apple Intelligence generieren kann. Man beschreibt das Emoji einfach per Text und Apple Intelligence erledigt den Rest.

: Emojis zu erstellen wird zu einem Kinderspiel, da man einfach eigene Emojis mit Apple Intelligence generieren kann. Man beschreibt das Emoji einfach per Text und Apple Intelligence erledigt den Rest. Image Playground : Mit künstlicher Intelligenz kann man basierend auf Textvorgaben Bilder generieren.

: Mit künstlicher Intelligenz kann man basierend auf Textvorgaben Bilder generieren. Schreibwerkzeuge : Die Schreibwerkzeuge werden noch leistungsstärker, unter anderem kann Apple Intelligence eine Einladung zu einer Party in ein Gedicht umwandeln oder einen Lebenslauf mit dynamischeren Verben optimieren.

: Die Schreibwerkzeuge werden noch leistungsstärker, unter anderem kann Apple Intelligence eine Einladung zu einer Party in ein Gedicht umwandeln oder einen Lebenslauf mit dynamischeren Verben optimieren. ChatGPT : Durch die Integration von ChatGPT wird die Künstliche Intelligenz auf iPhone, iPad und Mac noch einmal besser.

: Durch die Integration von ChatGPT wird die Künstliche Intelligenz auf iPhone, iPad und Mac noch einmal besser. Visuelle Intelligenz : Mit einem iPhone 16 und der neuen Kamerasteuerung kann die iPhone-Kamera Objekte erkennen und beschreiben. Unter anderem kann man Orte erkunden, Wahrzeichen scannen oder Informationen zu einem Restaurant abrufen.

: Mit einem iPhone 16 und der neuen Kamerasteuerung kann die iPhone-Kamera Objekte erkennen und beschreiben. Unter anderem kann man Orte erkunden, Wahrzeichen scannen oder Informationen zu einem Restaurant abrufen. Siri: Auch Siri wird weiterhin optimiert und soll dann noch besser auf den persönlichen Kontext eingehen können. Außerdem wird Siri den Displayinhalt kennen und Hunderte von neuen Aktionen in und zwischen Apps von Apple und Drittanbietern ausführen können.

Mit iOS 18.4 startet Apple Intelligence auch auf Deutsch

Bis wir in Deutschland Apple Intelligence nutzen können, vergeht noch etwas Zeit. Während Apple stückweise neue Funktionen in den USA einführt, können wir dann ab April 2025 direkt auf eine Fülle an AI-Funktionen zurückgreifen, wenn Apple Intelligence mit vermutlich iOS 18.4 dann auch bei uns startet.