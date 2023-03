Apple Geschenkkarte: Ab Donnerstag mit 10 Prozent „Bonus“

Echte Rabatte auf die Apple Geschenkkarte, die nicht nur für iTunes und den App Store, sondern auch für Hardware-Käufe im Apple Online Store verwendet werden kann, gab es bisher noch nicht. Bei immer mehr Händlern gibt es aber zumindest kleine Bonus-Zugaben, wie zum Beispiel beim Netto Marken-Discount.

Dort bekommt ihr ab Donnertag, vom 9. bis zum 11. März, einen Netto-Einkaufsgutschein im Wert von 10 Prozent der von euch gekauften Apple Geschenkkarte.

Ihr müsst die variable Apple Geschenkkarte mit einem Wert von 25 bis 250 Euro aufladen und erhaltet dann einen Coupon, den ihr beim nächsten Einkauf an der Kasse einlösen könnt. Entscheidet ihr euch also beispielsweise für eine Apple Geschenkkarte im Wert von 150 Euro, spart ihr beim nächsten Einkauf bei Netto immerhin 15 Euro. Zu Zeiten der hohen Lebensmittel-Preise gar kein so schlechter Deal, oder was meint ihr?