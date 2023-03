iPhone 15 Pro: Frontglas soll besonders dünne Ränder bestätigen

9to5Mac hat in den letzten Woche zahlreiche Details zur kommenden iPhone 15-Generation veröffentlicht. Die Kollegen haben Zugriff auf exklusive CAD-Modelle erhalten und so mögliche Neuheiten der kommenden iPhone-Modelle verraten. Dass das neue iPhone auf der Front mehr Display und weniger Ränder bietet, scheint dabei gesetzt zu sein. Nun sind Videos auf den chinesischen Plattformen Bilibili and Douyin aufgetaucht, die das Frontglas des iPhone 15 zeigen sollen und so den Umstand schmalerer Ränder bestätigen.

Allerdings sollen nur das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max über dünnere Ränder verfügben, die Standard-Modelle iPhone 15 und 15 Plus sollen weiterhin aufs bekannt Design setzen. Außerdem wird erwartet, dass die Ränder aller iPhone 15-Modelle leicht gewölbt und runder sind, ähnlich wie bei der iPhone 11-Serie.

Die Videos zeigen auch, dass alle iPhone 15-Modelle die Dynamic Island adaptieren werden, bisher ist die kleine Insel am oberen Displayrand ja den Pro-Modellen vorbehalten. Gerüchten zufolge werden die Pro-Modelle einen Titanrahmen anstelle von Edelstahl bekommen, neue Solid-State-Tasten für Lautstärke und Stummschalter, auf USB-C setzen und mehr.

Im September wird Apple das neue iPhone 15 und all seine Varianten offiziell vorstellen. Bis dahin haben wir noch ausreichend Zeit um über die kommenden Neuheiten zu spekulieren.

Über das iPhone 15 (Pro)

Foto 1: Bilibili, Foto 2: Douyin.