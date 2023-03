Gerüchte: iPhone 14 in Kürze auch in Gelb erhältlich, Cases in neuen Frühlingsfarben

Das japanischen Blog Mac Otakara berichtet, dass das iPhone 14 in Kürze in einer neuen Farben erhältlich sein wird. Um das iPhone 14 erneut in den Fokus zu rücken, sollen das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Kürze auch in Gelb verfügbar sein.

Dass Apple das iPhone später in einer neuen Farbe verfügbar macht, ist nicht unüblich. Letztes Jahr wurde zum Beispiel das iPhone 13 und 13 mini im Frühling in der neuen Farbe Grün verfügbar gemacht. Im April 2021 bot Apple das iPhone 12 und das iPhone 12 mini nach dem Launch im Spemtber 2021 auch in Violett an.

Eine gelbe Farboption bot Apple zuletzt 2019 für das iPhone 11 und 2018 für das iPhone XR an. Es ist unklar, ob Apple eine neue Farbe für die iPhone 14 Pro-Modelle plant, aber Gelb könnte der bestehenden Gold-Option für diese Geräte zu ähnlich sein.

Es handelt sich hier um Gerüchte, allerdings kann MacRumors bestätigen, dass Apples PR-Team Produkt-Briefungs mit Pressevertretern plant – und dort möglicherweise die neue Farbe vorstellen wird. Gleichzeitig sind neue iPhone 14 Cases in frischen Frühlingsfarben aufgetaucht, diese könnten zusammen neu eingestellt werden.

Die Frage an euch: Wie gefällt euch ein gelbes iPhone?

Foto: MacRumors.