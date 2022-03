Um das iPhone 13 abermals in den Fokus zu rücken, hat Apple heute zwei neue Farben vorgestellt. Das iPhone 13 wird in Grün verfügbar gemacht, das iPhone 13 Pro in „Alpine Grün“.

Abgesehen von der neuen Optik hat sich nichts geändert. Die Geräte können Freitag vorbestellt werden und sind ab 18. März verfügbar. Wie gefällt euch die neue Farbe?