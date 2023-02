iPhone 15 Plus: USB-C, Dynamic Island und schmalere Ränder

9to5Mac konnte interne Dokumente einsehen und hat CAD-Dateien zugespielt bekommen, die die kommende iPhone-Generation widerspiegeln. Und die Kollegen machen die Informationen langsam und häppchenweise verfügbar, unter anderem wurden Details zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro verraten. Nun geht es also mit dem iPhone 15 Plus weiter.

Das iPhone 15 Plus wird ebenfalls auf USB-C setzen und die von den iPhone 14 Pro-Modellen bekannte Dynamic Island erhalten. Das Design wird nicht verändert, allerdings wird es etwas kleinere Ränder geben und die exakten Abmessungen verschieben sich um ein paar Millimeter. Während das iPhone 14 Plus 160,84 x 78,07 x 7,79 Millimeter groß ist, wird das iPhone 15 Plus 160,87 x 77,67 x 7,81 Millimeter messen. 9to5Mac spricht hier von „leicht abgerundeten Kanten“ für einen glatteren Übergang, ebenso wird das Kameramodul abermals größer, wobei das iPhone Plus weiterhin mit nur mit zwei Kameras ausgestattet wird.

Da sich das jetzige Plus-Modell eher schlecht verkauft, bleibt abzuwarten, ob das 15er-Modell etwas mehr Anklang findet.