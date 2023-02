YouTube: Experimente mit 1080p-Auflösung in vollem Gang

Die bekannte Video-Plattform YouTube (App Store-Link), mittlerweile zum Google-Konzern gehörend, hat bestätigt, dass man mit einer verbesserten 1080p-Auflösungsoption arbeitet. Diese soll über eine höhere Bitrate verfügen und für Personen mit YouTube Premium-Abonnement verfügbar gemacht werden.

Vor kurzem hatte ein Reddit-User die neue Option „1080p Premium“ in den Qualitätseinstellungen für die abgespielten Videos entdeckt. Diese Option ist laut Paul Pennington, Sprecher des Unternehmens, gegenwärtig „für eine kleine Anzahl an YouTube Premium-Usern“ verfügbar. Er erklärt weiter:

„1080p Premium ist eine verbesserte Bitrate-Version von 1080p, die mehr Informationen pro Pixel liefert, was zu einem qualitativ hochwertigeren Seherlebnis führt. Es gibt keine Änderungen an den bestehenden Qualitätsangeboten für die 1080p (HD)-Auflösung auf YouTube.“

Nach der Entdeckung des „1080p Premium“-Features gab es bereits Befürchtungen, dass YouTube den Standard 1080p-Modus abschwächt, um die Premium-Version attraktiver zu machen. Die Erklärung des YouTube-Sprechers jedoch impliziert, dass das Unternehmen keine Änderungen vorgenommen hat und dies wohl vorerst auch nicht plant.

YouTube hat immer wieder Premium-Features getestet

Eine 1080p-Auflösung mit erhöhter Bitrate kann zu einem schärferen Video und damit einhergehend zu einem angenehmeren Seherlebnis führen. Eine 1080p-BluRay beispielsweise kommt auf eine maximale Bitrate von 40 Mbps, YouTubes Standard-1080p-Auflösung hingegen erreicht zwischen 8 und 10 Mbps. Auch der verwendete Codec, mit dem das Video komprimiert wurde, spielt eine Rolle bei der Qualität der abgespielten Videos.

Ein Reddit-User, der bereits Zugriff auf die „1080p Premium“-Option hatte, hat einen Screenshot von YouTubes „Stats for Nerds“-Tool gepostet. Dort ist zu sehen, dass ein identisches Video mit der verbesserten Auflösung über eine Bitrate von rund 13,5 Mbps verfügt. Die Standard 1080p-Auflösung kam hingegen nur auf etwa 8 Mbps.

Bereits in der Vergangenheit hatte YouTube immer wieder mit verschiedenen Videoauflösungen experimentiert und auch überlegt, die 2160p (4K)-Qualität lediglich Premium-Abonnenten und -Abonnentinnen zur Verfügung zu stellen. Nach einem kurzen Test stellte YouTube aber die Möglichkeit wieder her, Videos in 4K anzusehen, ohne über ein Premium-Abo zu verfügen. Die Experimente mit der YouTube-Videoqualität zeigen aber deutlich auf, dass das Unternehmen nach Möglichkeiten sucht, das Premium-Abo zu vermarkten. Es könnte also durchaus sein, dass es bestimmte Videoauflösungen in Zukunft nur noch über einen Premium-Account zu sehen gibt.