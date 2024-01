Apple Vision Pro: Fruit Ninja kommt, YouTube und Spotify fehlen

Die Vorbestellungen für Apple Vision Pro starten heute in den USA. Man darf davon ausgehen, dass die neue Datenbrille innerhalb weniger Stunden ausverkauft sein wird, auch wenn der Preis mit 3.500 US-Dollar happig ist. Die Auslieferung erfolgt dann ab dem 2. Februar. Während schon zahlreiche Apps für Apple Vision Pro vorbereitet und verfügbar sind, lassen einige noch auf sich warten.

YouTube nicht für Vision Pro

YouTube und Spotify folgen dem Beispiel von Netflix und werden zum Start keine App für Apple Vision Pro anbieten – das berichtet Bloomberg. YouTube auf der Brille wäre sicherlich spannend, aber das Unternehmen plane keine App und wird auch nicht die iPad-App für Vision Pro verfügbar machen. Apple stellt Entwicklern ein Werkzeug bereit, mit dem die iPad-App mit wenigen Klicks für Vision Pro portiert werden kann. Warum sich die großen Entwickler dagegen sträuben, bleibt wohl ihr Geheimnis.

Auch Spotify ohne Vision Pro App

Mark Gurman von Bloomberg sagt auch, dass Spotify keine App für Apples Vision Pro Headset anbieten wird. Stattdessen werden die Services lediglich über den integrierten Webbrowser abrufbar sein. Angesichts der umstrittenen Beziehung zwischen Apple und Spotify ist es wenig überraschend, dass Spotify keine App für Vision Pro bereitstellt. Ob das der ausschlaggebend Grund ist, bleibt offen.

Vermutlich werden zahlreiche Entwickler und Entwicklerinnen erst einmal den Start abwarten und den Markt analysieren. Apple soll zum Start nur zwischen 60.000 und 80.000 Einheiten auf Lager haben, was im Vergleich zu den iPhone-Verkäufen nichts ist. Ob App-Hersteller Geld und Zeit in die Entwicklung einer Vision Pro App stecken, muss daher gut abwägt werden.

Streamingdienste wie Disney+, ESPN, Amazon Prime Video oder auch Paramount+ werden zum Start am 2. Februar erhältlich sein. Wenn die Apps rege genutzt werden, könnten auch andere Streaminganbieter auf den Zug aufspringen und ihre Apps anpassen.

Fruit Ninja für Apple Vision Pro

Fruit Ninja kennt fast jeder. Das Spiel ist 2010 gestartet und wurde schnell zum Hit. Bis heute ist das Gameplay immer noch spaßig und die kommende Apple Arcade-Version des Spiels soll mit dem Apple Vision Pro Headset kompatibel gemacht werden. Die Entwickler sagen, dass das Spiel auf Vision Pro „wirklich verrückt“ sei und das Potenzial habe, „etwas ganze Besonderes zu sein“.

Während man bisher mit Wischgesten das Obst zerkleinert hat, wird man in Kombination mit Vision Pro seine Hände nutzen. „Wir wussten immer, dass die Hände das Zentrum des Spiels sein würden. Wir wollten, dass die Spieler in der Lage sind, Dinge zu greifen und sie wegzuschlagen. Und wir können den Bogen des Obstes so anpassen, dass es ein angenehmes Obstschneide-Erlebnis ist – wir nutzen sogar die vertikale Position des Geräts selbst, um sicherzustellen, dass wir das Obst nicht über den Kopf oder zu tief werfen.“

Die ganze Story könnt ihr im Entwickler-Profil online nachlesen.