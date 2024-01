Spotify klagt über Apples Provisions-Forderung außerhalb des App Stores

Nach einer Gerichtsentscheidung muss Apple es Entwicklerteams in den USA gestatten, aus Apps heraus auf eine externe Zahlungsmöglichkeit für In-App-Käufe hinweisen zu dürfen. Das würde es Spotify (App Store-Link) beispielsweise erlauben, einen entsprechenden Link zu seiner eigenen Webseite zu integrieren, damit die Nutzer und Nutzerinnen direkt aus der Spotify-App einen Kauf außerhalb des App Stores abschließen können.

Allerdings macht Apple diesen Weg so ungemütlich wie nur irgendwie möglich: Es gibt einen Warnhinweis, der auf die „Gefährlichkeit“ von Käufen außerhalb des App Stores hinweist. Noch viel krasser allerdings: Apple fordert für Käufe außerhalb des App Store eine Provision von 27 (statt 30) Prozent und eine monatliche Abrechnung.

„Wieder einmal hat Apple bewiesen, dass es vor nichts zurückschreckt, um die Gewinne zu schützen, die es auf dem Rücken von Entwicklern und Verbrauchern im Rahmen seines App-Store-Monopols erzielt“, schreibt Spotify in einer offiziellen Mitteilung. „Ihr jüngster Schritt in den USA (…) ist ungeheuerlich und steht im Widerspruch zu den Bemühungen des Gerichts, mehr Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten für die Nutzer zu ermöglichen.“

Welche Lösung wird Apple in Europa präsentieren?

Zumindest für Europa sieht Spotify aber ein wenig Hoffnung: „Das EU-Gesetz über die digitalen Märkte (DMA) wird diesem falschen Verhalten, bei dem es sich im Wesentlichen um eine Nachahmung der Apple-Gebühren handelt, jedoch endlich ein Ende setzen. Wir fordern die Europäische Kommission nachdrücklich auf, schnell und entschlossen zu handeln, um Apple an der Einführung ähnlicher Gebühren zu hindern, die nach dem DMA verboten sind.“

Die Geschichte dürfte also spätestens Anfang März, wenn das neue Gesetz über digitale Märkte in Europa in Kraft treten wird, in die nächste Runde gehen. Und auch in den USA glauben wir, dass die Sache noch nicht endgültig beendet ist. Schließlich dürfte die „Lösung“ von Apple nicht das sein, was das Gericht sich vorgestellt hat. Wir bleiben für euch dran und werden euch über neue Geschehnisse informieren.