Apple Watch ohne Blutsauerstoff-Funktion ab heute in den USA erhältlich

Die Apple Watch 9 und die Apple Watch Ultra 2 setzen auf einen Blutsauerstoffsensor, der die Patente des Unternehmens Masimo verletzt. Daher darf Apple in den USA keine Uhren mehr mit Blutsauerstoff-Funktion verkaufen, wobei das Verkaufsverbot kurzzeitig pausiert wurde.

Um den Verkauf der Apple Watch wieder aufzunehmen, haben Apple und Masimo sich geeinigt, dass Apple die Watch 9 und Ultra 2 ohne Blutsauerstoff-Funktion verkaufen darf. Die angepassten Uhren gehen in den USA ab heute in den Verkauf. Eine Apple-Sprecherin bestätigt:

„Apples Berufung ist noch nicht abgeschlossen, und wir sind der Meinung, dass der US Court of Appeals for the Federal Circuit die Entscheidung der USITC aufheben sollte. Wir sind mit der Entscheidung der USITC und den daraus resultierenden Anordnungen überhaupt nicht einverstanden.

Bis das Berufungsverfahren abgeschlossen ist, unternimmt Apple Schritte, um dem Urteil nachzukommen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Kunden die Apple Watch mit begrenzten Unterbrechungen nutzen können. Zu diesen Schritten gehört die Einführung einer Version der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den Vereinigten Staaten ohne die Blutsauerstoff-Funktion. Es gibt keine Auswirkungen auf bereits gekaufte Apple Watch-Geräte, die die Blutsauerstoff-Funktion enthalten.

Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 ohne die Blutsauerstoff-Funktion werden ab dem 18. Januar um 6 Uhr morgens auf apple.com und ab dem 18. Januar in den Apple Stores erhältlich sein.“

Damit ist auch klar: Kunden und Kundinnen, die eine Apple Watch mit Blutsauerstoff-Funktion nutzen, können dies auch weiterhin tun. Es werden im Nachgang keine Funktionen weggenommen. Hierzulande ändert sich nichts, da die Patente wohl nur für die USA gelten.