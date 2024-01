Sale: Jackery Solargenerator 300 Plus mit 40W Solarmodul

Anzeige. Im September 2023 ist der Jackery Solargenerator 300 Plus (Amazon-Link) gestartet, der mit einem 40 Watt Solarmodul ausgeliefert wird. Ich habe die Powerstation und das Solarpanel schon getestet, heute könnt ihr günstiger zuschlagen. Ihr spart 14 Prozent und müsst letztendlich nur 379 Euro statt 499 Euro bezahlen.

Der Jackery Explorer 300 Plus ist mit fortschrittlichen LifePO4-Akkus ausgestattet und bietet eine Kapazität von 288 Wattstunden. Mit 23 x 15,5 x 16,7 Zentimeter ist die Station relativ klein, das Gewicht liegt bei transportablen 3,75 Kilogramm. Auf der Vorderseite könnt ihr eure Geräte anschließen, hier findet ihr eine herkömmliche 230V Steckdose, zwei USB-C Ports mit 100 Watt sowie eine USB-A Buchse mit 15 Watt. Ein SOS-Licht und ein Autoanschluss sind ebenfalls vorhanden.

Jackery SolarSaga mit 40 Watt

Mit dem Jackery SolarSaga 40 Solapanel könnt ihr die Powerstation mit grünem Strom aufladen. Da das Solarmodul mit 40 Watt klein bemessen ist, dauert es insgesamt 9,5 Stunden bis die Station voll aufgeladen ist. Schneller geht es in 2 Stunden per Stromkabel, das ist aber nicht so umweltbewusst.

Das Solarmodul könnt ihr falten und so komfortabel mitnehmen. Zusammengeklappt ist das Modul 252 x 300 x 20 Millimeter groß, ausgeklappt sind es dann 970 x 300 x 2,5 Millimeter. Das Modul verzichtet auf eine eigene Aufstellmöglichkeit, daher muss das Panel aufgehangen oder zum Beispiel gegen eine Wand oder ähnliches gelehnt werden.

Der Jackery Solargenerator 300 Plus mit 40 Watt Mini-Solarmodul ist für kleine Abenteuer gedacht. Die Station ist kompakt und relativ leicht, dafür aber auch in seiner Power begrenzt. Daher eignet sich der Explorer 300 Plus zum Aufladen von Kleingeräten, Smartphones, Tablets, Laptops, Kameras, Lautsprecher und mehr. Per App könnt ihr eure Ladezyklen im Blick behalten und die Ports auch fernsteuern. In der Praxis nutzt man die App wohl eher weniger.

Jetzt für nur 379 Euro

Aktuell ist das Paket bestehend aus der Station und dem Solarmodul so günstig wie noch nie. Ihr bezahlt nur 379 Euro statt 449 Euro.