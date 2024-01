Masimo-Chef: Blutsauerstoffsensor unzuverlässig, Kunden besser dran ohne ihn

Apple verkauft in den USA die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 nur noch ohne Blutsauerstoffsensor. Apple hat Patente von Masimo verletzt und das Gericht hat entschieden, dass die Blutsauerstoff-Funktion in der Apple Watch so nicht genutzt werden darf. Masimo Chef Joe Kiani hat in einem Interview mit Bloomberg weitere Details erzählt.

Bereits im Dezember sagte Kiani, dass Masimo für eine Einigung mit Apple offen sei und dem Unternehmen aus Cupertino helfen würde, „sein Produkt zu verbessern“, aber er sagte, dass er eine Entschuldigung und einen „ehrlichen Dialog“ als Teil jeder Einigungsdiskussion wolle. Laut Masimo CEO gab es bisher keine persönlichen Gespräche mit Apple.

Kiani verleumdete den Blutsauerstoffsensor der Apple Watch, obwohl dieser angeblich eine von Masimo patentierte Technologie verwendet. „Apple tarnt das, was sie den Verbrauchern anbieten, als zuverlässiges, medizinisches Pulsoximeter, obwohl es das nicht ist“, sagte Kiani. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Verbraucher ohne dieses Gerät besser dran sind.“

Ohne FDA-Zulassung

Im Vergleich: Der Blutsauerstoffsensor in der Apple Watch verfügt über keine FDA-Zulassung, die W1 Uhr von Masimo hingegen schon. Die Uhr bietet eine kontinuierliche Echtzeit-Überwachung der Sauerstoffsättigung und der Pulsfrequenz und darf als medizinisches Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Zuhause eingesetzt werden. Kiani sagt, dass die Pulsoxymetrie nur dann sinnvoll ist, wenn sie kontinuierlich überwacht wird.

Um einen Verkaufsstopp zu vermieden, verkauft Apple aktuell die Apple Watch 9 und Ultra 2 nur ohne Blutsauerstoff-Funktion. Die Hardware ist zwar noch verbaut, allerdings ist der Sensor softwareseitig deaktiviert. Sollte eine Einigung erzielt werden, könnte Apple den deaktivierten Sensor wieder in einen funktionierenden Zustand versetzen.

Weiterhin gilt: Das Verkaufsverbot mit Blutsauerstoffsensor gilt nur für die USA. Hierzulande werden die Modelle weiterhin mit funktionierendem Sensor verkauft.