YouTube arbeitet an neuer Apple Vision Pro App

Zum Start von Apple Vision Pro haben einige große Anbieter keine optimierte App bereitgestellt. Unter anderem hat sich YouTube gegen eine App für Apples Datenbrille entschieden, aktuell kann man YouTube-Videos nur über den Safari-Browser abrufen – oder mit der Drittanbieter-App Juno.

Scheinbar gibt es eine kleine Kehrtwende, denn YouTube-Sprecherin Jessica Gibby hat gegenüber The Verge bestätigt, dass an einer nativen YouTube-App für Apple Vision Pro verarbeitet wird. „Wir freuen uns über den Start von Vision Pro und unterstützen es, indem wir sicherstellen, dass YouTube-Nutzer ein großartiges Erlebnis in Safari haben. Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Pläne, können aber bestätigen, dass eine Vision Pro App auf unserer Roadmap steht.“

Einen konkreten Zeitplan gibt es nicht, wir müssen also abwarten und sehen, ob YouTube einfach nur die iPad-App für Vision Pro freigibt oder eine perfekt optimiertes Erlebnis abliefert. Gut möglich, dass der erfolgreiche Verkaufsstart YouTube umgestimmt hat, eventuell haben die Anbieter auch gesehen, dass die Nachfrage da ist, denn die Drittanbieter-App Juno erfreut sich großer Beliebtheit.

360-Grad- und VR-Videos funktionieren auch über Safari nicht. Die Apple-Sprecherin Jackie Roy sagte gegenüber The Verge: „Viele dieser Inhalte wurden für Geräte erstellt, die kein hochwertiges räumliches Erlebnis bieten. In einigen Fällen können diese Inhalte auch zu Bewegungsstörungen führen. Wir haben uns darauf konzentriert, das bestmögliche räumliche Medienerlebnis zu liefern, einschließlich räumlicher Fotos und Videos, Apple Immersive Video und 3D-Filme, die auf Apple TV verfügbar sind.“ Kurz: Die Qualität der Videos auf YouTube ist zu schlecht.

Wenn sich etwas tut, werden wir euch nochmals informieren. Da wir hierzulande keine Apple Vision Pro kaufen können, sollte uns das bisher ziemlich egal sein. Wenn Vision Pro nach Deutschland kommt, dann ist sicher auch YouTube auf der Brille verfügbar.

Foto 1: Apple.