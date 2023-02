Gerüchte zum iPhone 15: Größeres Display, USB-C und mehr

Eines ist sicher: Im Herbst wird Apple die nächste iPhone-Generation vorstellen. Bis dahin gibt es noch ausreichend Interpretationsspielraum, unter anderem ist jetzt eine neue Welle Gerüchte aufgetaucht, die wir gerne mit euch teilen wollen.

MacRumors und Twitter-Nutzer Unknownz21 zeigen neue Bilder, die das iPhone 15 zeigen sollen. Zu sehen ist unter anderem das Design sowie der USB-C Port, der ja bei allen iPhone 15-Modellen integriert werden soll. Zudem kann man sehen, dass auch das iPhone 15 die Dynamic Island adaptiert und so alle iPhone-Varianten damit ausgestattet werden.

Who needs half-baked renders when you have the real thing?

Here’s an early base model iPhone 15.

(More info exclusively via @MacRumors, for now 😊) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 22, 2023