DKB-App macht sich: Hauptgerät festlegen und Handynummer per App ändern

Ich bin zufriedener DKB-Kunde und finde die angebotenen Dienste gut. Damals hatte ich mich für die DKB ausgesprochen, weil es hier eine echte VISA Kreditkarte gab und das Konto bei einem Mindesteingang von 700 Euro kostenlos bleibt. Diese Konditionen haben sich bekanntlich geändert, kostenlos gibt es jetzt nur noch die VISA Debitkarte, die klassische VISA und die Girokarte können gegen Aufpreis aber weiter genutzt oder gebucht werden.

Die alte Banking-App der DKB ist nicht mehr als eine mobile Darstellung der Webseite mit ein paar Extras. Der Vorteil: Es gibt Zugriff auf alle Funktionen. Die neue DKB-App mit blauem Icon ist hingegen modern und entspricht den neusten Standards, allerdings reift die App am Kunden und neue Funktionen werden häppchenweise verfügbar gemacht.

Mit Version 1.25 gibt es wieder ein paar neue Features. So könnt ihr ab sofort festlegen, mit welchem Gerät man seine Aufträge freigeben möchte, insofern man mehrere Endgeräte nutzt. Gleichzeitig kann man bei neuer Handnummy diese direkt per App im Profil ändern, zudem gibt es im Bereich Card Control eine bessere Kartenübersicht, da hier jetzt die eigens vergebenen Namen übernommen werden.

Die DKB betitelt die App mit „Banking aufs Wesentliche reduziert“ – und das passt so auch. Ich komme mit dem gebotenen Funktionsumfang der blauen DKB-App klar, allerdings sitze ich sowieso im Büro immer am Rechner und erledige mein Banking großteils am Desktop.