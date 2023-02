Vorsicht vor Scam: Authenticator-Apps im App Store mit Betrugsversuchen

Seit der Kurznachrichtendienst Twitter kürzlich verkündete, die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS nur noch kostenpflichtig im Twitter Blue-Abo zu erlauben, sehen sich viele Nutzer und Nutzerinnen des sozialen Netzwerks nach Alternativen um. Sogenannte Authenticator-Apps wie Google Authenticator (App Store-Link) oder Microsoft Authenticator (App Store-Link) sind daher stark im Kommen. Aber auch Apple bietet mit Bordmitteln eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Bestätigungscodes auf dem iPhone.

Offenbar wirkt sich der neue Run auf Authenticator-Apps auch negativ im App Store aus: Twitters Maßnahme führte zu einer Flut von betrügerischen Authentifizierungs-Apps. Mindestens eine davon nutzte sogar Werbung im App Store, um in den Suchergebnissen aufzutauchen – und sendete dann alle vom User gescannten QR-Codes an den Analysedienst des Entwicklerteams. So berichtet unter anderem 9to5Mac.

Zudem gibt es im App Store eine Reihe von Authenticator-Apps, die scheinbar kostenlos sind, aber dann In-App-Käufe erfordern, um QR-Codes scannen zu können. Der Sicherheitsforscher und Entwickler Mysk hat schnell eine ganze Reihe an verdächtigen Apps im App Store entdeckt, die auf dieses Prinzip setzen und zum Scan von QR-Codes den Abschluss eines Abos verlangen. Letzteres schlägt dann schnell mit 40 USD/Jahr nach einer dreitägigen kostenlosen Testphase zu Buche. Mysk berichtet bei Twitter:

Mindestens eine dieser oben erwähnten Apps versucht sogar, den User zu einem Abonnement zu zwingen, selbst wenn man das versucht, das Fenster zum Abo-Erwerb zu schließen. Dies ist dem Twitter-User Kevin Archer aufgefallen, der dies in einem Video verdeutlicht.

Let me show you something interesting. This app was released on 02/19/2023 and ranks 5 for „authenticator app“ in the US App Store. As you can see from the video, once you tap on „X“ to close the paywall, you will get triggered in subscription confirmation. pic.twitter.com/JI7XBcAy1s

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) February 21, 2023