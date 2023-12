Apple Gift Card: Bonus-Punkte bei Rewe und Penny

Eine Payback-Karte ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aktuell aber eine zuverlässige Möglichkeit, regelmäßig 10 Prozent bei Apple sparen zu können. Auch in dieser Woche gibt es wieder die passenden Angebote.

Sowohl bei Rewe als auch bei Penny bekommt ihr 20-fache Payback-Punkte beim Kauf einer Apple Gift Card im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Dazu müsst ihr beim Kassiervorgang einfach den zuvor in der Payback-App aktivierten Coupon scannen. Die Punkte werden dann im Anschluss sofort eurem Konto gutgeschrieben.

20-fache Payback-Punkte entsprechende in diesem Fall 10 Prozent. Kauft ihr euch also eine Apple Gift Card im Wert von 100 Euro, gibt es Punkte im Wert von 10 Euro. Diese lassen sich bei Payback tatsächlich auch als Bargeld auszahlen – oder direkt als weitere Apple Gift Card.

Beide Angebote könnt ihr übrigens nicht nur offline im Laden, sondern auch online in Anspruch nehmen. Ihr findet die Deals in der Kartenwelt von Penny und in der Kartenwelt von Rewe.