Die nächste Apple Watch soll den Blutdruck messen können

Die diesjährige Apple Watch Series 9 ist kein besonders großer Wurf geworden. Apple hat kaum einen Grund geliefert, von Modellen wie der Series 7 oder 8 auf die neue Generation zu wechseln. Das könnte sich im kommenden Jahr ändern, das jedenfalls lässt Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter durchblicken.

Der Apple-Experte geht davon aus, dass mindestens eine Apple Watch ein neues Design erhalten wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich dabei um die „normale“ Apple Watch und nicht das Ultra-Modell handeln wird. Immerhin ist letztere erst 2022 auf den Markt gekommen und soll das nächste große Update mit einem größeren microLED-Display erst 2025 oder 2026 erhalten.

Erste Apple Watch ist 2014 vorgestellt worden

Zudem kommt im nächsten Jahr die Apple Watch Series 10 auf den Markt, also so etwas wie das Jubiläums-Modell. Im September 2014 wurde die Apple Watch erstmals präsentiert, auf den Markt gekommen ist sie aber erst im darauf folgenden Frühjahr. Neben einem schlankeren Design wird in der Gerüchteküche auch eine magnetische Halterung für die Armbänder gehandelt.

Was neue Funktionen angeht, hat Mark Gurman für die nächste Apple Watch vor allem die Gesundheit im Blick. Die Apple Watch Series 10 soll Bluthochdruck und Schlafapnoe erkennen können. Insbesondere die Möglichkeit, einen ansteigenden Blutdruck erkennen und melden zu können, dürfte eine riesige Sache für die Apple Watch sein.