Apple Store-App bietet ab sofort ein dunkles Einkaufserlebnis

In der Apple Store-App (App Store-Link) kann man schnell und einfach ein neues Apple-Produkt kaufen. Gleichzeitig gibt es zahlreiches Zubehör von Drittanbietern. Während die Applikation bisher nur in einem hellen Gewand genutzt werden konnte, könnt ihr ab sofort einen Dunkelmodus aktivieren.

Nachdem ihr das Update auf Version 5.8 installiert habt, orientiert sich die Apple Store-App an den iOS-Einstellungen. Ist der Dunkelmodus aktiviert, präsentiert sich auch die Apple Store-App in dunklen Farben. Einige Elemente sind jedoch nur in weißer Farbe verfügbar, ganz konsequent ist die Umsetzung also nicht.

Der Download ist 82,5 MB groß, für iPhone, iPad, Apple Watch und iMessage verfügbar und mit 3,7 Sternen bewertet.