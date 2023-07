Apple Watch: Ultra-Modell in Space Grau, neues SE-Modell erst 2024

In seinem wöchentlichen Power On-Newsletter teilt der Apple-Experte Mark Gurman seine neusten Erkenntnisse rund um Apple-Produkte. Diesmal kümmert sich Gurman auch um die Apple Watch, unter anderem führt er auf, dass in diesem Jahr wenig überraschend die Watch Series 9 erscheinen wird, in einem 41mm und 45mm Modell. Die Änderungen sollen sehr moderat ausfallen.

Spannend ist auch die Aussage, dass Apple eine Apple Watch Ultra in einem dunklen Design testet. Die Farboption in dunklem Titanium soll den Designern allerdings nicht gefallen haben, ob es in diesem Jahr eine Ultra-Watch in Space Grau gibt, bleibt also abzuwarten. Theoretisch ist es möglich.

Wenig überraschen ist die Aussage zur nächsten Apple Watch SE. Da hier Apple die Einsteiger-Uhr im 2-jährigen Rhythmus aktualisiert, muss die SE dieses Jahr aussetzen. Die Watch SE wird erst wieder 2024 neu aufgelegt.