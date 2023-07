Die Top-Themen der Woche: Der Action-Button des nächsten iPhones

Das kommende iPhone 15 Pro soll ja nicht mehr mit einem klassischen Stummschalter zum Schieben ausgestattet sein. Stattdessen wird ein einfacher Button erwartet, der von Apple zum Action Button deklariert werden soll. Mit ihm soll man nicht nur das iPhone stummschalten, sondern auch verschiedene Aktionen ausführen können.

Im Quelltext von iOS 17 sind nun schon einige Beispiele aufgetaucht, für die der Button eingesetzt werden könnte. Statt des Stummschalters kann man beispielsweise Kurzbefehle oder Sprachnotizen. Was es noch alles geben soll, lest ihr in diesem Artikel.

Und auch für Kinder hatten wir in dieser Woche wieder einiges dabei. Richtig gut gefallen haben uns die Tigerbuddies, das sind durchaus hochwertige Kinder-Kopfhörer. Etwas durchwachsener fällt unser Feedback zum neuen Nachtlicht für die Toniebox aus.

Neues auf dem Hueblog

Auf dem Hueblog sind wir der Frage nachgegangen, wie das neue Modell der Philips Hue Aurelle an der Decke montiert wird. Außerdem haben wir einen Blick auf das jüngste Update der Hue-App geworfen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick