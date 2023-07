JellyCar Worlds: Klassiker erhält alte Level zurück

Kann ein zehn Jahre alter Klassiker aus dem App Store noch Spaß machen? Die Antwort lautet ganz klar: Ja. JellyCar Worlds (App Store-Link) ist ein Jahrzehnt nach dem eigentlichen Spiel auf Apple Arcade veröffentlicht worden und präsentiert das Spielerlebnis in neuem Glanz. Jetzt gibt es mal wieder Neuigkeiten – wenn man das denn überhaupt so nennen darf.

JellyCar Worlds nimmt euch nämlich mit auf eine kleine Zeitreise. Ab sofort könnt ihr auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV die klassischen Level aus JellyCar 1 spielen. Außerdem bietet euch das Update auf Version 1.4.0 einen verbesserten Level-Editor. Ab sofort gibt es verbesserte Fallobjekte, Förderbänder, Laserdetektoren und Checkpunkte.

Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. JellyCar Worlds soll in den kommenden Wochen auch die klassischen Level aus dem zweiten und dritten Teil erhalten.

Das erwartet euch in JellyCar Worlds

In JellyCar Worlds bewegt ihr ein Auto aus Wackelpunkte durch abenteuerliche Welten. Gesteuert wird mit den Neigungssensoren eures iPhones und iPads. Das ist eigentlich alles. In den Leveln findet ihr immer wieder neue Puzzle, Objekte und mehr. Später könnt ihr euer Auto zum Beispiel kurzzeitig vergrößern, als Rakete nutzen und mehr. Nur so könnt ihr einige Stellen überwinden. Das Gameplay ist wirklich simpel, macht aber absolut Spaß.

Witzig: Ihr könnt nicht nur die In-Game-Soundeffekte nutzen, sondern eigene einsprechen. Von Haus aus gibt es gesprochene Effekte wie „Boing“ oder den Sound einer Rakete. Auch könnt ihr euer Jelly Car etwas aufpeppen, die Farbe ändern, Muster anwenden und mehr. Da es drei Speicherplätze gibt, können auch mehrere Spieler und Spielrinnen mit einem Gerät Spaß haben. Cool: Die Levelauswahl selbst ist auch ein Labyrinth.