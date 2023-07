Shadow PC: Cloud-Plattform bald auch im Browser nutzbar

Auch wenn es Spiele-Plattformen wie Steam mittlerweile auch für den Mac gibt und immer wieder halbwegs aktuelle Spiele auch im Mac App Store landen, ist macOS noch immer keine echte Spiele-Plattform. Insbesondere bei MacBooks gibt es oftmals einfach nicht genügend Leistung, um ordentlich zocken zu können.

Die Blade Group hat sich vorgenommen, diesen Umstand zu ändern: Shadow PC ist ein bereits vor einigen Jahren gestarteter Cloud-Service, der euch über das Internet mit einem leistungsstarken Computer verbindet. Auf diesem könnt ihr dann im Prinzip alles anstellen, was auch auf einem normalen Computer möglich ist.

„Shadow PC erlaubt es, grafisch anspruchsvolle, aktuelle Spiele und professionelle Anwendungen auf veralteten Rechnern, ursprünglich inkompatiblen Endgeräten wie MacBooks oder sogar Android-Tablets zu nutzen“, hieß es zum Deutschlandstart des Cloud-Dienstes im Jahr 2018 von den Anbietern. Nun geht Shadow einen weiteren Schritt in Richtung mehr Zugänglichkeit: Ab dem 31. Juli diese Jahres können alle User der neuen Tarife über den Browser auf ihren Shadow-PC zugreifen. Die Blade Group berichtet dazu:

„Diese Innovation bietet deutlich mehr Flexibilität, denn der Browser-Zugang ist eine kleinere Version der Shadow PC-App mit auf die Kernfunktionen reduzierten Features. Für die Nutzung ist kein Download nötig und eröffnet damit die Möglichkeit, Shadow PC nahtlos auf Dutzenden von neuen Geräten zu nutzen.“

Ab Ende Juli kann dann einfach ‚pc.shadow.tech‘ in den Browser eingeben, um den Shadow PC in einem Chrome-, Firefox- oder Edge-Tab zu starten. Auch wenn der Zugang zu Shadow PC im Browser einfach und flexibel ist, bietet er nicht den vollen Funktionsumfang der Shadow PC-App, wie in der obigen Tabelle dargestellt. Um das ultimative Shadow PC-Erlebnis zu genießen, empfiehlt es sich immer noch, die Apps auf der Download-Seite zu nutzen. Das Entwicklerteam arbeitet jedoch daran, das bestmögliche Erlebnis über den Browser zu bieten.

Ab dem 31. Juli 2023 können alle User des bisherigen Shadow PC-Standardangebots (29,99 Euro/Monat) und des Power Upgrades (44,98 Euro/Monat) ohne Einschränkungen zu den neuen Angeboten wechseln und dabei auch von der neuen Funktion „Shadow PC im Browser“ profitieren. Die neuen Pläne sind ab 32,99 Euro im Monat erhältlich. Mit dem neuen Shadow PC-Angebot profitiert man auch von mehr Speicherplatz (512 GB), mit dem neuen Power Upgrade von mehr RAM (28 GB) und Speicherplatz (512 GB). Weitere Infos gibt es auch auf der Website von Shadow.