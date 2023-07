NASA: Neuer Streamingdienst NASA+ geht an den Start

Der Markt für Streaming-Dienste ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Nun mischt auch die amerikanische Weltraumbehörde NASA („National Aeronautics and Space Administration“) mit und hat den Start von NASA+, einem Videostreaming-Dienst, angekündigt. Die NASA ist für die zivile Raumfahrt und die Erforschung des Weltalls zuständig, und hat seit ihrer Gründung im Jahr 1958 zahlreiche Raumfahrtprogramme ins Leben gerufen.

Bisher ließen sich wichtige Events der NASA, darunter auch Raketenstarts, über die Website der US-Behörde oder bei YouTube verfolgen. Mit NASA+ soll das eigene Angebot noch erweitert werden: Neben Live-Übertragungen wird es auch Sammlungen von Original-Videoserien geben. Erfreulicherweise werden alle Inhalte kostenlos, familienfreundlich aufbereitet und werbefrei zugänglich gemacht werden. Anschauen lassen sich die Videos über alle gängigen Plattformen.

„Demnächst: Unser neuer werbefreier, kostenloser und familienfreundlicher Streaming-Dienst schaltet unsere Emmy-prämierte Live-Berichterstattung frei, bindet Sie durch neue Original-Videoserien in unsere Missionen ein und macht das Universum für Sie greifbar.“

So lässt das NASA-Team auf der eigenen Website verlauten. Der Streamingdienst soll noch in „diesem Sommer“ an den Start gehen, ein genaues Startdatum wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben. NASA+ wird auf den meisten wichtigen Plattformen über die kostenlose NASA-App (App Store-Link) auf iOS- und Android-Mobil- und Tablet-Geräten, Streaming-Media-Playern wie Roku, Apple TV und Fire TV sowie im Internet auf Desktop- und Mobilgeräten verfügbar sein. Ein abschließendes kleines YouTube-Video liefert weitere Eindrücke zum neuen Streamingdienst.