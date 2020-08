Boon macht Schluss: Anbieter für digitales Apple Pay Konto stellt Betrieb ein

Ich finde es immer noch ziemlich unglaublich, was da bei Wirecard gelaufen ist. Die Vorkommnisse aus den vergangenen Wochen haben nun auch Auswirkungen auf zahlreiche iPhone-Nutzer, die in den vergangenen zwei Wochen auf den Apple-Pay-Partner Boon gesetzt haben. Am 3. Oktober 2020 wird Boon seinen Betrieb einstellen, schon jetzt gibt es größere Einschränkungen.

Informationen aus erster Hand dürften aktive Kunden bereits per E-Mail erhalten haben, zudem informiert Boon auch auf seiner Webseite. Die folgenden Schritte werden von Boon aktuell empfohlen:

Gib dein vorhandenes Guthaben vollständig und zeitnah aus.

Damit du den Zielbetrag deiner letzten Bezahlung mit boon. genau triffst, lade ggf. deinen Account noch ein letztes Mal um genau den Differenzbetrag auf.

Du kannst das Geld wie gewohnt für Onlinezahlungen und im Geschäft ausgeben.

Sobald dein Kontostand auf 0 ist und alle Transaktionen auf „gebucht“ stehen, kannst du deinen boon.Account in der App per Knopfdruck kündigen.

Solltet ihr das Rest-Guthaben auf eurem Boon-Konto nicht bis Anfang Oktober verbrauchen, ist es natürlich nicht einfach weg. Man behält für weitere sechs Jahre einen Anspruch darauf, das Guthaben ausbezahlt zu bekommen. Allerdings erhebt Boon ab dem 4. Oktober 2020 eine monatliche Gebühr von 2,50 Euro für Restguthaben.

Commerzbank als interessante Alternative

Falls ihr euch nach dem Aus von Boon nach einer Alternative umseht, um Apple Pay weiterhin nutzen zu können, empfehle ich euch einen Blick auf das Angebot der Commerzbank. Dort könnt ihr ein kostenloses Girokonto eröffnen und erhaltet 50 Euro Startguthaben (zur Aktion). Für Apple Pay könnt ihr danach einfach eine virtuelle Kreditkarte aktivieren und damit problemlos mit iPhone oder Apple Watch bezahlen. Noch dazu profitiert man davon, dass man im Zweifel auch einen Ansprechpartner vor Ort hat, was bei den Online-Lösungen wie Boon oder auch N26 und Revolut nicht gegeben ist.