CalDigit Tuff Nano Plus: Externe Thunderbolt-SSD mit 2 TB Speicher

Zwischendurch braucht es oftmals zusätzlichen Speicherplatz, gerade wenn man fotografisch oder videotechnisch unterwegs ist. Wohin mit den großen Datenmengen, und das auch noch möglichst schnell? Der Hersteller CalDigit hat nun für solche Zwecke vorgesorgt und will vor allem Mac- und iPad-Usern mit der neuen externen SSD Tuff Nano Plus unter die Arme greifen.

Die kompakte und äußerst robuste SSD verfügt über Thunderbolt und kann auch über USB-C – beispielsweise an einem iPad Pro – angeschlossen werden. Das „Plus“ im Titel deutet auf nochmals verbesserte Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.088 MB/s hin. Das Standard-Modell, die CalDigit Tuff Nano, kommt immerhin noch auf 1.055 MB/s. Ein weiterer Vorteil des Plus-Exemplars: Es gibt statt bisheriger 1 TB Maximalkapazität nun satten 2 TB Speicherplatz.

Tuff Nano Plus hält 30 Minuten im metertiefen Wasser aus

Der Zusatz „Tuff“ im Namen der SSD ist der Robustheit der externen Festplatte geschuldet. Der Hersteller gibt an, dass der mitgelieferte Silikon-Bumper Stürze aus einer Höhe von bis zu drei Metern abfangen soll. Darüber hinaus ist die SSD nach IP67 wasser- und staubgeschützt und soll sogar 30 Minuten in bis zu einem Meter tiefen Wasser überstehen.

Auch die Maße der CalDigit Tuff Nano Plus eignen sich hervorragend für einen Einsatz auf Reisen oder im mobilen Büro. Die Tuff Nano Plus ist nur 10,19 x 5,44 x 1,45 cm groß und wiegt etwa 100 Gramm. Wer mit maximal 1 TB Speicher zurecht kommt, kann auch auf das Standardmodell zurückgreifen, das mit einer Länge von 7,59 statt 10,19 cm daher kommt und nur 74 Gramm wiegt. Die CalDigit Tuff Nano (Plus)-SSDs sind in vier verschiedenen Silikon-Bumper-Farben (Tomato Red, Olive Green, Royal Blue und Charcoal Black) zu Preisen ab 159 Euro im Webshop von CalDigit erhältlich. Das Tuff Nano-Standardmodell kann auch bei Amazon erworben werden.