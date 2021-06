tvOS 15: App-Login auch mit Face ID auf dem iPhone möglich

Während der WWDC-Keynote am Montag dieser Woche hat das neue tvOS 15 kaum Erwähnung gefunden. Apple stellte lediglich im Home-Bereich der Präsentation wenige neue Features wie eine HomePod-Integration zur Wiedergabe von Apple TV-Inhalten mit den Apple-Lautsprechern vor. In einer WWDC-Session jedoch wurde auch von einem weiteren spannenden Funktion gesprochen, die in tvOS 15 Einzug halten wird.

Nutzer und Nutzerinnen eines Apple TV mit tvOS 15 werden demnach in der Lage sein, sich in Apps der Set Top Box einzuloggen, indem sie auf ihren iPhones Touch ID bzw. Face ID verwenden. Dies dürfte den Login in tvOS-Apps deutlich beschleunigen, da man nun nicht mehr umständlich über die Siri Remote Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter eingeben oder diktieren muss.

Login-Feature muss von Entwicklerseite implementiert werden

Mit tvOS 15 soll ein neuer System-Bildschirm eingeführt werden, der Usern eine einheitliche und App-übergreifende Login-Möglichkeit geben soll. In diesem Bereich wird es dann möglich sein, sich in tvOS-Anwendungen anzumelden, indem man auf dem iPhone Face ID oder Touch ID verwendet. Beim Login auf dem Apple TV erscheint dann eine Auswahloption „Anmelden mit einem Apple-Gerät“, die nach Bestätigung eine Benachrichtigung auf ein nahes iPhone oder iPad sendet. Mit Hilfe des iCloud-Schlüsselbunds können dann auch die Login-Informationen abgerufen und automatisch eingefügt werden. Für Einkäufe unter tvOS soll dieses Feature auch geeignet sein.

Natürlich bleibt die Login-Funktion mittels iPhone oder iPad auch davon abhängig, ob sich App-Entwickler und -Entwicklerinnen dazu entschließen, ihre tvOS-Anwendungen mit dieser Option auszustatten. Nachdem Apple diese Möglichkeit nun offiziell präsentiert hat, ist es an Anbietern wie Netflix, Spotify und Co., um diese auch umzusetzen. Weitere Infos zum neuen Login-Feature für tvOS gibt es auch auf der Developer-Seite von Apple.