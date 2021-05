Call of Duty Mobile Mai-Update: Neue Karten, Charaktere, Events & Modi

Mein Lieblingsspiel wurde abermals aktualisiert. Call of Duty Mobile (App Store-Link) liegt in Version 1.0.22 zum Download bereit, nach dem Update müsst ihr im Spiel weitere Inhalte laden. Während mir die Änderungen generell zusagen, finde ich die weitere Monetarisierungsstufe nicht so toll. Neben zahlreichen In-App-Käufen kann man sich jetzt auch Werbevideos für ein paar Extras ansehen. Da ich ohnehin schon etwas Geld in Call of Duty Mobile ausgegeben habe, werde ich mir die Videos nicht ansehen.

Alle Neuheiten des Mai-Updates

MEHRSPIELER

Neue Karten

Dome : Die Karte bietet inmitten einer Wüste ein zentrales Militärgebiet, das eine verlassene Militärbasis, eine unterirdische Steuerkonsole und ein verwaistes Büro umfasst. Überall toben Konflikte, sodass hier nur die stärksten Kämpfer dominieren können! Verfügbar für Suchen & Zerstören, Team-Deathmatch, Herrschaft und mehr!

Neue vorgestellte Spielmodi

Capture the Gold

Capture the Gold ist zurück! Erbeuten Sie Goldvorräte aus der Basis des Gegners und transportieren Sie sie zu Ihrer eigenen!

Verfügbar auf Crash, Standoff, Raid und mehr!

BATTLE ROYALE

Aktualisierte Waffenlisten

Gewöhnlich: AK117/MA4LMG/GKS/Echo

Ungewöhnlich: AK 47/Schlachtschiff/Locus/MK2/Holger 26/PP19 Bizon/KRM-262 Seiten: AK117/BK57/ASM10/HVK-30/LKZ4A/AS VAL/Locus/SP-R 208/MALMG/Razorback/U09/PPI19 Bizon/KRM-262

Episch: Typ 2S3/ASM10/KN-44/DR-H/Schlachtschiff/LK24/HVK-30/DL Q33/MK2/Holger 26/Razorback/GKS/0O09I

Legendär: M4/BK57/KN-44/ASM10/MK2/Holger 26/PP19 Bizon/GKS

CLANKRIEG

Die Clankriege brechen mit dem Startschuss zur Ranglistenspiel-Saison Serie 2 offiziell aus!

Treten Sie einem Clan bei und spielen Sie um Ehre und Belohnungen Die Clankrieg-Saison beginnt und endet gleichzeitig mit der Ranglistenspielserie

Die Clankriege finden jede Woche von Dienstag bis Sonntag statt

Die Spieler müssen bis spätestens Montag einem Clan angehören, um sich für den Clankrieg in der jeweiligen Woche zu qualifizieren

Ein Clan wird mit 5 weiteren Teams zu einer Gruppe zusammengeführt, in der sie dann um Clankrieg-Knoten kämpfen

Knoten stellt Sie vor eine andere Aufgabe und bietet unterschiedliche Punktwerte für die Clankrieg-Wertung

Sie verdienen Clan-Trophäen Basierend auf dem Abschneiden Ihres Teams im wöchentlichen Clankrieg

Basierend auf dem Rang, den Ihr Clan erreicht, erhalten Sie jede Woche einen Clanbetrag

Mit dem verdienten Clanbetrag können Sie im Clan-Shop fantastische Belohnungen erwerben!

VERBESSERUNGEN & OPTIMIERUNGEN

Mehrspieler

Der Fokus liegt auf der Waffenbalance. Ziel ist die Stärkung der Positionen verschiedener Waffen im Spiel.

Die gestärkte Positionierung verschiedener Waffentvpen im Gameplay stellen ihre Erscheinungshäufigkeit sicher und passen die Gefechtsbasis an.

Soldaten können sich auf den offiziellen Reddit-, Discord- und anderen Kanälen über spezielle Inhalte informieren.

Es wurden folgende allgemeine Anpassungen vorgenommen:

MP: Stärkung von Schaden und Mobilität für den Nahkampf sowie Optimierung in der Geschossflugbahn, um die Nutzbarkeit auf andere Distanzen zu gewährleisten

STURM: Angepasste Reichweite und Präzision, um eine überlegene Kampfreichweite von 15 bis 30 Metern zu gewährleisten. Verbesserte Differenzierung der Waffen im Hinblick auf Geschossflugbahn und Handhabung (Waffenkontrolle)

LMG: Angepasste Präzision und Schadenseffizienz, um die LMG-Dämpfung auf 30 Meter Entfernung zu gewährleisten, sowie Stärkung der variablen Positionierung a von Waffen.

SCHARFSCHÜTZE: Optimierung der Attribute von Aufsätzen für

Scharfschützengewehre, mehr Aufsatzkombinationen und Schmälerung der Vorteile von Scharfschützen im Nahkampf

Kriegsmaschine:

Reduzierte Ladegeschwindigkeit

Geringfügig erhöhter eigener Schaden

Reduzierte Feuerrate

Geringfügig reduzierte tödliche Reichweite

Schwerkraftstacheln:

Reduzierte Ladegeschwindigkeit

Geringfügig reduzierte Schadensreichweite

Erhöhter Schaden

Reduzierte Energierückgewinnung der Schwerkraftstacheln nach dem Töten eines Feindes

Sturm:

Erhöhte Ladegeschwindigkeit

Verbesserte Nahsicht mit ZV

Reiniger:

Erhöhte Anzahl an Kugeln

Todbringer:

Erhöhte Nach-Sprint-Schussverzögerung

Reduzierte Anzahl der für das Erreichen der maximalen Feuerrate benötigten Kugeln

Erhöhter Wand-Durchdringungsschaden

Sperber:

Erhöhte Dauer

Reduzierte Kumulationszeit

S.C.H.W.A.R.M:

Erhöhtes Blutvolumen der Falle

Erhöhte Schadensfrequenz

Reduzierter Einzelschaden

Equalizer:

Geringfügig erhöhter Schaden auf mittlere und Kurze Distanz

Bullenangriff:

Reduzierte Ladegeschwindigkeit

MO-27 Drachenfeuer:

Erforderliche Punktzahl für die MQ-27 Drachenfeuer auf 650 reduziert

Fortschrittliche Drohne:

Erforderliche Punktzahl für die fortschrittliche Drohne auf 1200 reduziert

DROHNE & KONTERDROHNE:

Geringfügig erhöhtes Blutvolumen

Napalm:

Erhöhter Brandschaden

Verzögerte Erfassungszeit des FHJ-18

Verkürzte Wartezeit bis zur Explosion nach dem Werfen einer Blendgranate

Kaltblütig:

Aufhebung des Effekts der Nichtkennzeichnung durch feindliche VTOLs und keine Auslösung der „Alarmiert“-Anzeige aufseiten des Feindes

Ghost:

Ergänzung des Effekts der Nichtkennzeichnung durch feindliche VTOLs und keine i Auslösung der der „Alarmiert“-Anzeige aufseiten des Feindes

Weitere Optimierungen

Die Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters beim Entlanggehen an einer Mauer oder Überwinden von Hindernissen wurde weiter optimiert, sodass sich die Soldaten flüssiger fortbewegen können

Die Präzision und Sensitivität des Auslöser für das Klettern wurde verbessert

Das Kletterverhalten während eines Sprungs wurde optimiert und Spieler können sich freier bewegen

Aufsatzmodelle des Waffenschmied-Systems wurden optimiert

Atombompen-Optik wurde optimiert

Die Standardvisiere aller Scharfschützengewehre können mit Zielvorrichtungen ausgerüstet werden

Battle Royale

Annihilator:

Reduzierter Schaden auf große Distanz

Schaden auf 15 bis 25 Meter von 137 auf 100 verringert

Schaden auf 20 bis 50 Meter von 137 auf 85 verringert

Schaden auf über 50 Meter von 137 auf 80 verringert

Kriegsmaschine:

Erheblich reduzierter allgemeiner Schaden

Zentralschaden von 130 auf 60 verringert

Randschaden von 70 auf 30 verringert

Reduzierter eigener Schaden

Reiniger:

Geringfügig reduzierter Schaden durch direkte Treffer Schaden durch direkte Treffer von 35 auf 30 verringert

Brandschaden bleibt unverändert

Nachbesserer:

Ladegeschwindigkeit von 60/60 auf 50/40 geändert

Schadensreduktions-Effekt pro Schicht von 3%/5% auf 4%/6% geändert

Desperado:

Ladegeschwindigkeit von 60/45 auf 45/36 geändert

Schusswaffen-Feuerrage um 15%/25% erhöht

Die Leistung von Schusswaffen wird durch die Abstandsminderung weniger beeinträchtigt

Kugelschussgeschwindigkeit von 500 auf 640 erhöht

Techniker:

Kann Fallenmeister-Fallen entdecken

Hacker:

Geschwindigkeitssteigerung um 20% Deim Einsatz eines Hacking-Geräts

Ladegeschwindigkeit von 60/50 Sekunden auf 50/40 Sekunden geändert

Hacking-Reichweite von 100/150 auf 120/150 geändert

Hacking-Geschwindigkeit von 1,5/1 Sekunden auf 1/0,75 Sekunden geändert

Das Verhältnis der zurückerhaltenen Fertigkeiten beim Einsatz von Fertigkeiten ohne Ziel von 30%/30% auf 50%/75% geändert

Fallenmeister:

Konstante Verlangsamung geändert auf rapide Verlangsamung

Verlangsamungsverhältnis von einer konstanten 45%/65%- Dis 60%/70%-igen Minderung auf O und die Dauer von 10 Sekunden auf 2,5/3,5 Sekunden geändert

Verteidiger:

Ladegeschwindigkeit von 45/40 auf 50/45 geändert

Ninja:

Ladegeschwindigkeit 45/45 auf 60/50 geändert

Die weiteste Entfernung wurde von 40 Metern auf 35 Metern geändert

Clown:

Das Zombie-Modell wurde zu einem Hunde-Modell geändert und die Anzahl um 1 reduziert, die Bewegungsgeschwindigkeit, die Gesundheitspunkte und der Schaden wurden jedoch erhöht

Wir haben die über dem Fadenkreuz angegebenen Abschussinformationen wie im Folgenden beschrieben optimiert:

Anzeige der Teamnummer und des Namens eines Teamkameraden, der einen Niederschlag/Abschuss/Assist erzielt

Anzeige für Assists durch Spieler und Teamkameraden hinzugefügt

Anzeige des Feindnamens sowie der Teamkameradennummer bei Niederschlägen/Abschüssen von Teamkameraden hinzugefügt

Anzeige der Feindnamen, die Sie niedergeschlagen/ausgeschaltet haben, hinzugefügt

Weitere Optimierungen sind:

Optimierte Kameraposition beim Klettern durch ein Fenster, das Problem der in der Kamera verschwindenden Charaktere beim Fensterklettern tritt nun nicht mehr auf

Weniger Snowboard-Abwürfe in schneefreien Gegenden, Snowboards werden nun hauptsächlich in Schneegebieten abgeworfen

Beschleunigung sind nun flüssiger

Optimierter Aktionsbereich für Kletteraktivitäten; Kletter-Aktionen lassen sich jetzt leichter auslösen

Weitere Inhalte

Das ARSENAL umfasst jetzt Benachrichtigungen für neue mystische Waffen und neue legendäre Waffen

NUR FÜR SIE bietet jetzt neben Ziehungen auch Kisten an

Optimierter Waffenwechsel beim Rennen. Das Wechseln der Waffen während des Rennens erfolgt nun flüssiger

Einstellung für den schnellen Waffenwechsel hinzugefügt. Die Spieler können wahlweise ie aktuelle Schnellwechselwaffe behalten oder sie durch die vorige Version der Standardwechselwaffe ersetzen

Spielmodus-Optimierung

Requisitenjagd

Optimierte Wettfunktion

Jäger können die Hauptwaffe für das Spiel mitbringen

Nach Verwendung der Transformationsfertigkeit der Requisite werden die Nutzungszeiten der Klonfertigkeit und der Blendbombenfertigkeit zurückgesetzt

Der Text-Chat ist nicht mehr nutzbar, wenn Sie nach dem Tod der Requisite den Kampf weiterverfolgen

Funktion zur freien Kamerawinkeleinstellung nach Sperrung der Requisite hinzugefügt

Jäger können das Pfeifen der Requisite besser unterscheiden

Rangmodus

Mehrspieler

Neue Saisoninhalte hinzugefügt

Datensätze für Waffen mit einer höheren Nutzungsrate in einzelnen

Ranglistenspielen der laufenden Saison hinzugefügt

Optimierte Aufforderungen während Abschlüssen, wenn Sie einem laufenden Ranglistenspiel beitreten

Optimierte Belohnungsdetails-Anzeige in der Hauptlobby des Ranglistenspiels

Optimierte Vergütung und Vergütungstipps für Spieler, wenn ein Teamkamerad währen eines Ranglistenspiels aussteigt

Teile der Benutzeroberfläche der Hauptlobby des Ranglistenspiels wurden optimiert

Optimierte Abschusskamera-Musik im Ranglistenspiel

Problem der durch Netzwerkstörungen verursachten unbestimmten Wartezeit im Spiel behoben

Battle Royale