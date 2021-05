Netatmo Weather zeigt Wetterdaten jetzt im Widget an

Die Netatmo Wetterstation ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, funktioniert aber immer noch sehr gut. Die zugehörige Netatmo Weather-App (App Store-Link) wurde nun endlich mal wieder mit neuen Funktionen angereichert.

Während Apple schon im September iOS 14 inklusive der neuen Widgets verfügbar gemacht hat, hat man sich bei Netatmo etwas mehr Zeit gelassen. Doch das neuste Update stellt jetzt endlich Wetter-Widgets zur Verfügung. Und sogar ziemlich viele.

Für jedes Modul (Innen, Außen, Regensensor und Windsensor) gibt es ein eigenes Widget in verschiedenen Größen. Während das Widget für das Innenmodul in weißer Farbe angezeigt wird, präsentieren sich die anderen in einem hellen Blau. Die Widgets sind gut umgesetzt, allerdings vermisse ich ein kombiniertes Widget, das alle Daten aller Module anzeigt. Wer alle Daten anzeigen will, muss im aktuellen Zustand gleich mehrere Widgets nutzen, die sich bekanntlich ja auch stapeln lassen.

Ladet Version 3.3.1 der Netatmo Weather-App herunter und fügt die entsprechenden Widgets eurem Homescreen zu. Solltet ihr Probleme mit den Widgets haben, startet mal euer iPhone neu.