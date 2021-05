Twelve South BookBook ab sofort mit MagSafe kompatibel

Das Twelve South BookBook ist ein sehr beliebtes iPhone-Case, das ab sofort in Version 2 für das iPhone 12 verfügbar ist. Das neue BookBook ist nun mit MagSafe kompatibel.

Das Twelve South BookBook besteht aus zwei Teilen: Es gibt ein iPhone-Case und einen Umschlag. Beide integrieren fortan die MagSafe Magnete. So kann man das iPhone samt Case einfach in das BookBook legen – das iPhone wird per Magnete gehalten. Gleichzeitig lässt sich das iPhone-Case auch mit anderem MagSafe Zubehör verwenden, möchte man nicht immer den BookBook Umschlag verwenden.

Der Umschlag selbst ähnelt einem klassischen Buch und bietet Platz für bis zu vier Karten. Das neue Twelve South BookBook ist für jedes iPhone 12-Modell verfügbar, kostet 69,99 US-Dollar und kann in den Farben Braun oder Schwarz gekauft werden. In Kürze sollte das neue BookBook auch hierzulande erhältlich sein.