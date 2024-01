iOS 17.2: Digitale Uhr als neues Widget, auch für StandBy

Am 11. Dezember 2023 hat Apple das letzte große Update für iOS 17 veröffentlicht. iOS 17.2 hat einige Neuerungen im Gepäck, eine möchten wir noch einmal genauer vorstellen. In der neuen Softwareversion gibt es ein neues Widget, nämlich die digitale Uhranzeige.

Das neue Widget kann sowohl auf dem Homescreen als auch für StandBy genutzt werden. Wechselt in den Bearbeiten-Modus und wählt Uhr aus. Hier findet ihr das neue Widget direkt an erster Stelle. Für StandBy ist das Widget im Doppellayout verfügbar, hier müsst ihr ebenfalls in den Bearbeiten-Modus wechseln und könnt die digitale Uhr im Querformat entweder auf der rechten oder linken Seite anzeigen lassen.

StandBy mit dem iPhone nutzen

Stellt sicher, dass ihr Standby in den Einstellungen → Standby aktiviert habt. Das iPhone muss mit einem Ladegerät verbunden werden. Hier reicht auch ein einfaches Ladekabel. Das iPhone jetzt ins Querformat drehen. Drücke die Seitentaste. Streiche nach links oder rechts, um zwischen Widgets, Fotos und Uhren zu wechseln. Ihr könnt nach oben oder unten streichen, um zwischen Optionen für jede dieser Darstellungen zu scrollen.

Wenn der Dunkelmodus für Standby aktiviert ist, wird das Display an das geringe Umgebungslicht bei Nacht angepasst und Objekte erscheinen in einem schwachen Rotton, der im Schlaf nicht als störend empfunden wird.