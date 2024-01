4x Meross Matter Steckdose für nur 49,41 Euro

Günstiger konnte man die Meross Matter Steckdose noch nicht kaufen. Während man bisher pro Stück zwischen 14 und 16 Euro bezahlt musste, geht es heute auf 12,35 Euro runter. Allerdings müsst ihr das 4er Set kaufen, um auf diesen Preis zu kommen. 4 Matter Steckdosen gibt es für 49,41 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den 10 Euro Coupon aktiviert. Sonst müsste man 64,99 Euro bezahlen.

Wir haben die Meross Matter Steckdose schon in unserem Kurz-Test vorgestellt und der kleine Plug macht genau das was er verspricht. Er kann angeschlossene Geräte an- oder ausschalten und misst zudem den Energieverbrauch. Die Steckdose ist via Matter eingebunden und setzt demnach lediglich einen Matter Hub voraus, zum Beispiel einen HomePod mini oder das Apple TV 4K.

Die Matter Steckdose von Meross ist kompakt und kann auch umgekehrt die Stromproduktion von Photovoltaikanlagen messen. Wenn ihr auf Matter setzt und noch ein paar dumme Geräte smart machen wollt, ist jetzt die beste Gelegenheit.