Freddys Zubehör des Jahres: Ich habe gleich 4 Empfehlungen

Diesmal möchte ich nicht nur ein Gadget als „Zubehör des Jahres“ küren, sondern gleich mehrere. Vier Gerätschaften haben mich überzeugt und sind bei mir weiterhin im Einsatz. Das sind meine Empfehlungen.

Dreame R20 sorgt für eine saubere Wohnung

Ich habe Zuhause einen Saug- und Wischroboter von Roborock im Einsatz, zudem aber auch einen Akku-Staubsauger. Die Kombination finde ich perfekt, denn nicht immer will man den Roboter für ein paar Krümel zur Arbeit rufen. Ich setze auf den Dreame R20 (Amazon-Link), der seit meinem Test in meinen vier Wänden für Ordnung sorgt.

Der Akku-Sauger kommt mit viel Zubehör und die Universal-Bürste verfügt über blaues Licht, das Staub sichtbarer macht. Die Handhabung ist super, das Zubehör könnt ihr in der Wandhalterung aufbewahren. Besonders praktisch ist auch die kleine und motorisierte Bürste, mit der man das Bett oder das Sofa reinigen kann.

Ein kabelloser Akku-Staubsauger ist meiner Meinung nach gold wert. Ohne Kabelsalat ist er sofort einsatzbereit und kann bis zu 90 Minuten arbeiten. Für mich muss es nicht immer ein Dyson sein, ich finde den Dreame R20 einfach richtig klasse. Klickt euch gerne in meinen ausführlichen Testbericht.

Angebot 260 Bewertungen Dreame R20 Kabelloser Staubsauger, 190AW Starke Saugkraft, 90min Lange Laufzeit,... Bessere Reinigung mit Bürstenkopflicht: Der Bürstenkopf des R20 hat LEDs, die auch schlecht beleuchtete Bereiche einsehen und eine gründliche...

Kluge Funktionen: Der R20 mit seiner kraftvollen 190AW-Saugleistung, intelligenter Stauberkennung und den austauschbaren Bürstenköpfen und...

Meross Garagentoröffner mit HomeKit

Ich habe euch ja ausführlich darüber informiert, dass ich derzeit ein altes Haus kernsaniere. Die Garage dort ist direkt ins Haus integriert und ich habe gleich das Tor smart gemacht. Dafür setze ich auf den Meross Garagentoröffner mit HomeKit (Amazon-Link). In meinem Testbericht habe ich genau beschrieben, wie der Sensor installiert wird und wie er funktioniert.

Kommt eine HomeKit-Steuerzentrale zum Einsatz, kann das Garagentor auch aus der Ferne geöffnet werden. Bei mir macht der smarte Garagentoröffner von Meross einen guten Job und ich freue mich schon, wenn mein nächstes Auto CarPlay hat und ich die Garage mit einem Klick auf das Display öffnen kann.

Angebot 3.645 Bewertungen Meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, APP-Steuerung,... 👍Universelles Design👍: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob unser Smart-Home Produkt mit Ihrer Garagensteuerung kompatibel ist. Wie Sie die...

🔄Fernsteuerung und Sprachsteuerung🔄: Ihr Garagentor ist intelligent und bequem. Ihr Garagentor ist intelligent und bequem. Dieses Gerät...

Logitech Wave Keys: Eine ergonomische Tastatur

Seit Oktober 2023 tippe ich alle Texte auf der Logitech Wave Keys (Amazon-Link). Ich bin jeher Fan von Logitech Eingabegeräten und bin von der MX Keys auf die Wave Keys umgestiegen. Da ich täglich Texte tippe, ist mir Ergonomie wichtig, damit ich auch in 10 Jahren ohne Probleme Texte tippen kann. Die Tasten bei der Logitech Wave Keys sind etwas anders angeordnet und die Tastatur selbst ist in einer Art Wellenform gefertigt, damit die Hände beim Tippen ergomischer gehalten werden.

Die Tastatur ist etwas lauter als meine vorherige, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Ich tippe sehr gerne auf der Logitech Wave Keys, man hat sich schnell an das leicht abgewandelte Layout gewöhnt. Aber: Wenn ich dann mein MacBook nutze, treffe ich manchmal ein paar falsche Tasten, da ich mich so sehr an das Tippen auf der Logitech Wave Keys gewöhnt habe. Für alle Details klickt euch gerne in meinen ausführlichen Testbericht.

Logitech Wave Keys kabellose ergonomische Tastatur, gepolsterte Handballenauflage,... Den Schwung spüren: Noch mehr Komfort mit Wave Keys, der ergonomischen kabellosen Tastatur, deren Form Ihren Arbeitstag leichter macht

Komfortabel tippen den ganzen Tag: Das geschwungene Design dieser kompakten Tastatur bringt Ihre Hände, Handgelenke und Unterarme in eine natürliche...

Ugreen PowerRoam 2200: Perfekt für meine Baustelle

Durch meine Arbeit hier bei appgefahren habe ich Zugriff auf mehrere Powerstations. Da auf meiner Baustelle auch die Elektrik neu gemacht wird, sind mobile Powerstations für mich derzeit unverzichtbar. Besonders beeindruckt hat mich die Ugreen PowerRoam 2200 (Amazon-Link). Mit einem passenden Trolley kann man die Powerstation einfach verschieben und genau dort platzieren, wo sie gerade benötigt wird.

Ich betreibe auf meiner Baustelle so das Licht im Badezimmer, nutze die Station aber auch zum Aufladen meiner Geräte (iPhone, iPad, MacBook) und schließe auch mal eine Bohrmaschine oder einen Staubsauger an. Die Kapazität beträgt 2048 Wattstunden und entsprechend ist die Powerstation nicht gerade klein und zudem kein Leichtgewicht. Dafür muss man sie seltener aufladen, da sie länger durchhält.

Wenn sich die Sonne zeigt, lade ich die Station mit meinen Jackery Solarmodulen auf. Hier wird dann ein Adapter benötigt, aber den gibt es für kleines Geld. Wenn dann künftig eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach werkelt, werde ich die Stationen wohl gezielter einsetzen, zum Beispiel im Garten. Alle Details zur Station könnt ihr in meinem Test nachlesen.