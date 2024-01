Kohlenmonoxid-Vergiftung: Apple Watch hilft US-Amerikanerin, Rettungskräfte zu rufen

Darüber, dass Notruf SOS tatsächlich dazu beitragen kann, Leben zu retten, haben wir ja schon oft berichtet. In den USA konnte nun eine Studentin aus Delaware, die an einer Kohlenmonxid-Vergiftung litt, gerettet werden, nachdem sie mit ihrer Apple Watch per Notruf SOS die Einsatzkräfte gerufen hatte.

Die Studentin habe sich in ihrem Apartment aufgehalten, als sie sich plötzlich „völlig erschöpft“ fühlte und feststellte, dass ihre Sicht zunehmend verschwamm. Schließlich verlor sie das Bewusstsein und wurde ohnmächtig. Kurz bevor sie in Ohnmacht fiel, gelang es ihr jedoch, die Notruf-SOS-Funktion auf ihrer Apple Watch zu aktivieren. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurde die Studentin mithilfe von Sauerstoff wiederbelebt.

Nachdem die Feuerwehr die Wohnung untersucht hatte, stellten die Einsatzkräfte eine extrem hohe Konzentration an Kohlenmonoxid in der Luft fest. Die Studentin vermutet, dass Gas aus einer defekten Heizung ausgetreten sein könnte und die Vergiftung verursacht haben könnte.

Um einer Kohlenmonoxid-Vergiftung vorzubeugen, empfiehlt es sich, einen entsprechenden Kohlenmonoxid-Melder zu installieren. Diese Geräte schlagen rechtzeitig Alarm, wenn sich die Konzentration des geruchlosen Gases in der Luft erhöht, sodass sich Betroffene schnell in Sicherheit bringen können. Diese Melder sind in der Regel nicht teuer. Ein Beispielprodukt findet ihr hier:

Angebot Smartwares FGA-13041 Kohlenmonoxid-Melder, 10 Jahre Sensor, mit Display und Testknopf Effektiver Schutz gegen Kohlenmonoxid (CO): Dieser Detektor mit einer Reichweite von 20 bis 40 m² verfügt über einen elektrochemischen Sensor, der...

Display: Das Display des Kohlenmonoxid-Detektors zeigt Ihnen die CO-Konzentration (PPM) an und zeigt mögliche Fehlfunktionen an: Batterien oder...

Wie ihr Notruf SOS auf der Apple Watch aktiviert

Drückt und haltet den seitlichen Knopf der Watch (unterhalb der Digitalen Krone) gedrückt, bis der Schieberegler für den Notruf erscheint. Zieht den Regler nach rechts, um den Notruf sofort zu starten. Alternativ könnt ihr auch den seitlichen Knopf gedrückt halten. Nach einem Countdown ruft die Uhr automatisch den Notdienst an.

Führt ihr den Notruf aus, ruft die Apple Watch automatisch die lokalen Einsatzkräfte und teilt euren Standort mit den Einsatzkräften. Nach diesem Anruf versendet die App automatisch eine SMS an eure Notfallkontakte und teilt euren Standort ebenfalls mit diesen Personen.